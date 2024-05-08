分析師曝光輝達下一代AI晶片R100明年Q4量產 搭台積電3奈米製程
從去年底開始，AI就成了市場討論熱度最高的話題。而帶起這波熱潮的輝達（Nvidia）更是股價不斷攀升，更一度漲幅達到500%。然而，近期輝達股票暴跌10%，市值蒸發2000億元，也讓不少分析師認為輝達股票已見頂。但天風國際證券分析師郭明錤爆料表示，輝達下一代AI晶片R系列將在明（2025）年第4季量產，除提升算力外，也將改善耗能，成為這一代設計重點。
記者魏妤庭／台北報導
郭明錤指出，輝達下一代AI晶片R系列/R100，將在明年第4季量產，系統、機架解決方案將在2026年上半年量產。
他透露，R100將搭載台積電3奈米製程及CoWoS-L封裝，採用約4x reticle光罩設計，並配備8顆HBM4。相較於B100搭載台積電N4P製程及CoWoS-L封裝，採用約3.3xreticle光罩設計，規格有進展。不過R100的中介片尺寸尚未確定，預估有2到3個選項。
郭明錤表示，輝達也注意到AI伺服器耗能已成為CSP/Hyperscale採購與資料中心建置挑戰，因此R系列晶片及系統方案，除了提升AI算力為目標外，耗能改善也同樣是設計重點。