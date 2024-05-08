NIKE母親節快閃降價！熱門鞋款「下殺4折」 Dunk、AJ1挑戰最低價
NIKE官網母親節大特價！今（8）起超過1300項商品降價，包括新上市的單品、服飾、熱門鞋款，指定特惠商品額外還有7折優惠，換算下來約4折購入，包括Nike Dunk 低筒鞋只要1427元、Air Jordan 1 折扣後2575元入手，同款鞋對比在其他電商平台折扣後仍要3229元，幾乎是挑戰通路最低價，還沒準備母親節禮物的快衝一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
NIKE官網今起至母親節前大特價，只要在2024年5月12日23:59前，登錄會員並於結帳頁面輸入折扣碼「MEMBER」，訂單即可享有7折優惠。代碼僅適用於「Nike.com 」和「Nike App」購買的訂單，沒有最低消費，只要登入即可使用折扣碼，折扣僅適用於此指定頁面上的產品 （襪款除外）。
本次參與優惠的商品，有不少已經是降價商品，相當於可以折上再折，舉例以Nike Dunk低筒鞋來說，原價3400元，打6折後再輸入折扣碼7折，只要1427元、相當於近4折購入，Nike Revolution 7男款慢跑鞋折扣後只要1175元入手。還有熱門鞋款Air Jordan 1中筒鞋款，原價4600元，打8折後再輸入折扣碼7折，2575元即可購入。
此外，日本流行時尚服飾品牌GU歡慶母親節，於5月3日至5月12日推出為期10天的「美人祭」活動，多款女裝夏日必備單品290元起外，還特別精選多款超優惠的男裝及童裝單品，讓全家大小藉著母親節的到來！並且歡慶《航海王》開播25周年，GU更首次與風靡全球的日本人氣動畫《航海王》合作全新聯名系列，將於「美人祭」活動首日推出6款印花T恤， 絕對是鐵粉必收的限定新品。
活動期間推出「美人祭三大專屬回饋」，包括於GU Taiwan LINE官方帳號參加拉霸機活動，即有機會獲得最高880點的LINE POINTS點數；於網路商店下單並選擇實體店舖取貨，單筆消費滿1000元即贈「Syoss 絲蘊 天然植萃洗髮露420ml」乙罐；GU指定店舖「台中崇德路店」、「苗栗尚順購物中心店」於活動期間加碼再推獨享活動。