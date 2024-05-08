台中市長選舉前哨戰！楊瓊瓔、江啟臣暗自較勁 4藍委成關鍵
下屆台中市長選舉，藍營呼聲最高的立法院副院長江啟臣今天終於表態，被視為黨內強勁對手的立委楊瓊瓔，也禮貌回應「大家一起繼續打拚」。事實上地方早就感受到兩人較勁的硝煙，連下星期即將通車的國道路網，都能先後前往會勘；晚了一步的江啟臣，邀集4位台中藍委助陣，形塑黨內大團結氣勢。綠營則以立委何欣純最為積極，不時跨選區亮相擴展知名度。
記者顏幸如／台中報導
高人氣的台中市長盧秀燕即將兩任屆滿，2026年誰代表國民黨競逐百里侯，一直備受關注。江啟臣今（8）上午接受POP撞新聞節目專訪，主持人黃暐瀚問「2026年底的時候會選台中市長嗎」？江啟臣先是說「你問得好直接喔」！接著表示「現在做到最好，未來都交給人民」。黃暐瀚再追問是否做好「成為好的台中市長」的準備？江啟臣強調自己不只愛故鄉台中，更要把台中建設到最好，至於一直不明確表態參選市長，是因自己的從政哲學是以民為本、順從民意。
黃暐瀚再問，台中還有資深立委楊瓊瓔，若江啟臣民調最高，是否義無反顧？江啟臣表示，人民想要的事我們就努力去做，若民眾給你機會、民意也支持，「那我們當然是順勢而為、全力以赴」。
江啟臣事後透過幕僚說明「一直以來的態度都是這樣，就是做好現在的事」。立委楊瓊瓔則回應，感謝民眾給大家機會，國民黨在台中的人才很多，江啟臣是優秀的人才，大家一起繼續打拚。
兩人都說得客氣、不願亮出底牌，地方卻早就感受到下屆市長選舉的硝煙味，「國1增設銜接台74線系統交流道工程」將於13日通車，在台中是紓解交通壅塞的大事，楊瓊瓔6日帶里長們視察自己選區內的大雅系統交流道通車路網，一一細數自己的交通建設政績。江啟臣7日也到同一地點會勘，還一口氣邀集楊瓊瓔以外的4位台中藍委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷偉助陣，陣仗相當齊整，顯然有意形塑黨內團結的形象。
近來江啟臣以立法院副院長身份，頻繁跨出自己的大豐原選區，在台中各地會勘、參與公益和藝文活動，還不時和盧秀燕合體，同時擴大助理陣營、開始分配責任區。曾擔任台中市副市長的楊瓊瓔，跨出大雅選區的機會雖然較少，近來也積極曝光，服務範圍更是伸進舊台中市區。
另一位積極鴨子划水的人是民進黨立委何欣純，二年半前傳言民進黨中央已屬意當時的立法院副院長蔡其昌參選，但蔡其昌在正式徵召前一直不表態，何欣純雖知形勢艱難，仍積極爭取黨內提名。此番她更提前布局，甚至從屯區跨區到蔡其昌的海線參與活動，頻頻亮相。