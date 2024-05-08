紅藍爆閃燈太刺眼！交通部呼籲停止增設：改善後拆除

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交通部呼籲，各級道路主管機關針對路口(段)、路中(旁)障礙物及施工路段等，仍請依據道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，分別設置相關警示措施，並可參考交通部公路局所訂交通工程手冊詳細設置規範，視道路交通狀況酌情設置，避免發生駕駛人刺眼、視盲或誘發癲癇等情形。
此外，交通部運輸研究所每年辦理臺灣地區易肇事路段改善計畫，定期協助各縣市政府就每個肇事程度嚴重路口，實地現勘、碰撞構圖分析、確定改善方案，搭配每年路口安全改善研究計畫，提供各縣市政府最新改善工具，檢視路口潛在危險，以便提早改善。
另交通部1月4日邀集民間團體、各縣市政府、內政部警政署、經濟部標準檢驗局及相關單位等開會研商決議，請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並就轄內已設置紅藍爆閃燈地點研擬改善計畫，若是以標誌、標線、號誌即可改善者，請依道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定辦理。
交通部強調，若需進行路口、路型、行人通行路徑工程改善者，提報行政院已核定永續提升人行安全計畫申請經費補助進行改善，等改善工程完竣後，已裝設的紅藍爆閃燈即應予以清除。
交通部重申，各主管機關應依道路交通標誌標線號誌設置規則規定，視道路交通狀況，設置必要標誌、標線、號誌，以利用路人知悉道路路況警告、禁制、指示等資訊。