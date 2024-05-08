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紅藍爆閃燈太刺眼！交通部呼籲停止增設：改善後拆除

▲現行紅藍爆閃燈未有設置規範且規格不一，還可能導致駕駛刺眼、視盲。（圖／記者陳雅芳攝，2019.10.12）
▲現行紅藍爆閃燈未有設置規範且規格不一，還可能導致駕駛刺眼、視盲。（圖／記者陳雅芳攝，2019.10.12）

記者許若茵／台北報導

現行紅藍爆閃燈未有設置規範且規格不一，還可能導致駕駛刺眼、視盲，為免產生爭議，交通部邀集相關單位討論，建請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並優先就已設置紅藍爆閃易肇事地點研擬改善計畫，改善完成後，即予以清除。

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交通部表示，近年地方政府考量易肇事地點改善期程較長，為提高交通事故防制即時性及因應地方民意需求，由警政、交通及路權單位現場會勘設置紅藍爆閃燈，惟各縣市紅藍爆閃燈光度、閃爍頻率、設置高度等未有設置規範，且多為民間捐助，尚未有統一規格及設置規範。

交通部呼籲，各級道路主管機關針對路口(段)、路中(旁)障礙物及施工路段等，仍請依據道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，分別設置相關警示措施，並可參考交通部公路局所訂交通工程手冊詳細設置規範，視道路交通狀況酌情設置，避免發生駕駛人刺眼、視盲或誘發癲癇等情形。

此外，交通部運輸研究所每年辦理臺灣地區易肇事路段改善計畫，定期協助各縣市政府就每個肇事程度嚴重路口，實地現勘、碰撞構圖分析、確定改善方案，搭配每年路口安全改善研究計畫，提供各縣市政府最新改善工具，檢視路口潛在危險，以便提早改善。

另交通部1月4日邀集民間團體、各縣市政府、內政部警政署、經濟部標準檢驗局及相關單位等開會研商決議，請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並就轄內已設置紅藍爆閃燈地點研擬改善計畫，若是以標誌、標線、號誌即可改善者，請依道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定辦理。

交通部強調，若需進行路口、路型、行人通行路徑工程改善者，提報行政院已核定永續提升人行安全計畫申請經費補助進行改善，等改善工程完竣後，已裝設的紅藍爆閃燈即應予以清除。

交通部重申，各主管機關應依道路交通標誌標線號誌設置規則規定，視道路交通狀況，設置必要標誌、標線、號誌，以利用路人知悉道路路況警告、禁制、指示等資訊。

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