傅崐萁還在氣！要求柯建銘親赴花蓮道歉「否則不再回應綠質疑」

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傅崐萁續指，第二，柯建銘以幸災樂禍、毫無同理心的態度說出「老天有眼」，爾後所謂的「道歉記者會」之言論更是對人民的二次傷害，讓國人感受不到絲毫悔意，面對失言爭議依舊顧左右而言他，如此草率、輕浮之道歉相信全國國人皆無法接受，時至今日還想以「船過水無痕」的態度繼續在國會殿堂反覆霸佔發言台。因此，鑑於柯建銘之嚴重不當言論已經深刻傷害到花蓮人，「請柯建銘到花蓮直接向災民致歉，而非躲在立法院內逃避責任」。
傅崐萁再指，第三，時任行政院長劉兆玄於八八風災後因為去「正衣冠」，同時時任行政院秘書長薛香川也因為父親節與父親吃晚餐，兩人皆被民進黨全黨圍剿最終黯然請辭下台，此事發生後邱議瑩委員更說「氣到快中風」。難道今日的民進黨要以雙重標準的態度面對自己當年的訴求嗎？期盼民進黨上下有志之士別用不同標準審視自己，在大是大非、大奸大惡面前保持內心的那份良知，特別是天天高舉「人權大旗」的那幾位民進黨籍委員，請共同譴責撕裂台灣社會、傷害台灣人民的不當言論。若選擇沉默並繼續與柯建銘共開記者會、同台入鏡，將被人民視為替柯建銘嚴重不當言論的背書。
傅崐萁最後說，第四，在賴清德公開譴責及柯建銘總召赴花蓮向災民道歉之前，自己將不再回應被民進黨所針對的任何言論及記者會之內容，對於如此毫無羞恥的政黨，在真心向國人道歉前不足回應。