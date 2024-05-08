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台中美軍俱樂部轉型社福基地　將提供三大功能

▲市長盧秀燕視查「美村綜合服務園區」工程進度(圖／市政府提供2024.5.8)
▲市長盧秀燕視查「美村綜合服務園區」工程進度(圖／市政府提供2024.5.8)

記者柳榮俊/台中報導

台中美軍招待所將在明年底前轉型啟用為「美村綜合服務園區」，市長盧秀燕今(8)日視查工程進度，盧秀燕表示，聯勤招待所原是美軍俱樂部，具台美共同歷史記憶。她與這塊園區有非常深的淵源，這塊地是她擔任立委期間幫市政府爭取，沒想到爭取完後閒置了十幾年，自己後來會當上市長，於是她上任後決定要來規劃、營運，且必須要在她的任內完成。

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美村綜合服務園區（非營利組織與志工發展中心新建工程）工程經費7億7500多萬元，預計明年（2025）底完工啟用，盧秀燕由副秘書長張大春、林育鴻及建設局長陳大田等人陪同視察工地，讓前美軍招待所華麗轉身變成社福基地。


盧秀燕表示，美村綜合服務園區採「局部保留、新舊共融」特殊設計手法，保留原有聯勤招待所歷史風貌，榮獲「第25屆國家建築金質獎-公共工程/建築工程組-金質獎」殊榮，建設局並獲總統蔡英文接見。盧說，必須將歷史記憶銜接帶入全新空間，工程預計明年底完工，可提供市民包含社福、嬰幼兒日間托育、兒童運動及停車空間。


盧秀燕強調，建設同時也為台中維護歷史、保留文化，市府將保留聯勤招待所舊有牆面及保護既有樹木，以「局部保留、新舊共融」的設計手法，將歷史記憶銜接帶入全新空間，也因此命名為「美村綜合服務園區」。完工後，預計可提供市民社會服務及福利、嬰幼兒日間托育、兒童運動及室外豐富綠化的活動空間。


建設局長陳大田表示，工程目前順利進行，進度已達37%，預計明年底完工，也提醒施工團隊注意施工安全及確保施工品質。該工程臨近草悟道商圈及中西區歷史景點，為休憩與人文軸線上承先啟後的重要節點，完工後將成為城市裡全新又獨具地方特色的社福基地。

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