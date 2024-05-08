徐巧芯挨告洩密恐被判刑？媒體人預言結局：保證4年雞犬不寧

賴清德立院坐韓國瑜旁？蔡正元喊別擔心：除徐巧芯沒人會為難他

▲賴清德若赴立院進行國情報告，座位就在立法院長座位的左邊。（圖／資料照片）
▲賴清德若赴立院進行國情報告，座位就在立法院長座位的左邊。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

準總統賴清德將最快將於24日會到立法院進行國情報告。據《立法院議場規則》第7條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，該位子就在立法院長韓國瑜的左手邊。對此，國民黨前立委蔡正元認為，總統並非國賓、坐國賓會坐的位子可能不妥。

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修憲後立法院就規劃主席左手邊的座位為「特別席」，只是過去還無人坐過該位，重要國賓來立法院時，都安排坐在行政院長的位置，因此沒有人坐過這張特別席，若賴清德來立法院，且坐在這個位子上，將是史上第一例。

蔡正元今（8）日在政論節目中表示，總統到立法院報告坐國賓會坐的位子，可能不太妥當，因為總統不是國賓，其他國家的總統到國會報告時，沒人會坐在議長旁邊。

蔡正元更透露，以前總統李登輝當年到國民大會報告時，有在行政院長答詢的位置特別安排一個座位給他，讓他坐著聽取其他人發表意見並作答覆，這次賴清德要到立院報告，可比照過去作法辦理。

蔡正元研判，賴清德當過立委、台南市長和行政院長，即問即答對他而言是小事一樁，若真的到立院，除了國民黨立委羅智強、徐巧芯外，至少有一半的立委不會為難他，所以，根本不需要為此擔心，願意到立院報告，對他有好處，也為台灣民主政治開了一個新的境界。

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