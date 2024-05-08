百想漏網／宋仲基正面迎接宋慧喬！世紀畫面曝　當最佳前夫不逃跑

心疼「小燕姐扛下一切重擔」！許常德：這是讓眾人平靜的最好平衡

▲心疼「小燕姐把一切重擔都扛下」，許常德：「這是她讓眾人平靜的最好平衡。」（圖／許常德、張小燕臉書）
▲心疼「小燕姐把一切重擔都扛下」，許常德：「這是她讓眾人平靜的最好平衡。」（圖／許常德、張小燕臉書）

記者洪生儒／綜合報導

有著「綜藝界教母」稱號的張小燕，近期因弟子黃子佼爆出不雅片風波，讓她頻頻遭到點名。張小燕先前也曾私下跟朋友坦言，自己目前的處境很丟臉，不知道該怎麼見人。對此，音樂人許常德也透過臉書發文，從前輩彭國華的提攜開始說起，後來也提到「彭先生一定很不捨現在小燕姐的處境」，許常德以旁觀者的角度來看，認為小燕姐「把一切重擔都扛下來了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許常德以旁觀者的角度來看，認為小燕姐「把一切重擔都扛下來了」。（圖／張小燕臉書）
▲許常德以旁觀者的角度來看，認為小燕姐「把一切重擔都扛下來了」。（圖／張小燕臉書）
許常德在今（8）日透過臉書發文，說到自己在踏入流行音樂界的職涯中，曾經受過許多前輩提攜，其中讓他印象最深刻的，就是彭國華。許常德憶起兩人第一次見面，「當時是沒有手機只有BB Call的年代」。後來兩人再次見面，已經是8年後，彭國華擔任豐華唱片董事長，「那時彭先生的身體狀況不佳，所以午餐都是他的妻子小燕姐親自準備的，兩個人兩個便當，那一年我的父親去世，我突然覺得彭先生像是我的爸爸，一種不知道怎麼形容的淚水從眼睛倒流到心裡。」

▲律師李怡貞解釋為什麼她要為了黃子佼的事情大聲疾呼，獲得許多網友支持。（圖／孟耿如IG）
▲張小燕因為弟子黃子佼（右）爆出手上持有未成年不雅片的風波，頻頻被點名。（圖／孟耿如IG）
話鋒一轉，許常德表示，若彭國華仍然在世，一定也會心疼張小燕現在的處境，「在我旁觀者的角度，小燕姐是把一切的重擔都扛下來了！這是她讓自己讓眾人能平靜的最好平衡，讓想罵的人有罵的出口，讓需要保護的人有陪伴，讓做錯事的人不致瘋狂，讓關心她的人漸漸明白。」

▲許常德也強調：「緣份是無法切割的，愧疚是無法彌補的，就是這麼深的體會，才會這麼堅持沈默，這也是對受害者和被牽連者最盡力的致意」。（圖／許常德臉書）
▲許常德也提到小燕姐會這麼堅持沈默，「也是對受害者和被牽連者最盡力的致意」。（圖／許常德臉書）
最後，許常德也強調：「緣份是無法切割的，愧疚是無法彌補的，就是這麼深的體會，才會這麼堅持沈默，這也是對受害者和被牽連者最盡力的致意」。

 
▲許常德表示，若彭國華仍然在世，一定也會心疼張小燕現在的處境。（圖／許常德臉書）
▲許常德表示，若彭國華仍然在世，一定也會心疼張小燕現在的處境。（圖／許常德臉書）
▲許常德表示，若彭國華仍然在世，一定也會心疼張小燕現在的處境。（圖／許常德臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

不捨張小燕被波及！徐乃麟直言不該誅九族　曾國城嘆「池魚之殃」

張小燕被黃子佼害慘！許富凱公開兩人私訊內容：她不想要晚輩擔心

黃子佼出道36年狂得罪人！張小燕忙收爛攤子　許聖梅曝背後真相

張小燕護航黃子佼有內幕！媒體人親揭「演藝圈生態」痛批還不解約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞