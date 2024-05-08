心疼「小燕姐扛下一切重擔」！許常德：這是讓眾人平靜的最好平衡
有著「綜藝界教母」稱號的張小燕，近期因弟子黃子佼爆出不雅片風波，讓她頻頻遭到點名。張小燕先前也曾私下跟朋友坦言，自己目前的處境很丟臉，不知道該怎麼見人。對此，音樂人許常德也透過臉書發文，從前輩彭國華的提攜開始說起，後來也提到「彭先生一定很不捨現在小燕姐的處境」，許常德以旁觀者的角度來看，認為小燕姐「把一切重擔都扛下來了」。
記者洪生儒／綜合報導
許常德在今（8）日透過臉書發文，說到自己在踏入流行音樂界的職涯中，曾經受過許多前輩提攜，其中讓他印象最深刻的，就是彭國華。許常德憶起兩人第一次見面，「當時是沒有手機只有BB Call的年代」。後來兩人再次見面，已經是8年後，彭國華擔任豐華唱片董事長，「那時彭先生的身體狀況不佳，所以午餐都是他的妻子小燕姐親自準備的，兩個人兩個便當，那一年我的父親去世，我突然覺得彭先生像是我的爸爸，一種不知道怎麼形容的淚水從眼睛倒流到心裡。」
話鋒一轉，許常德表示，若彭國華仍然在世，一定也會心疼張小燕現在的處境，「在我旁觀者的角度，小燕姐是把一切的重擔都扛下來了！這是她讓自己讓眾人能平靜的最好平衡，讓想罵的人有罵的出口，讓需要保護的人有陪伴，讓做錯事的人不致瘋狂，讓關心她的人漸漸明白。」
最後，許常德也強調：「緣份是無法切割的，愧疚是無法彌補的，就是這麼深的體會，才會這麼堅持沈默，這也是對受害者和被牽連者最盡力的致意」。
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