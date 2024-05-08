「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會籲重視防治

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李彥秀強調，唯有構築起早期預防的防線，才能守護女性朋友的健康。且乳癌防治應該是進行式，而非過去式。美國預防醫學工作小組（USPSTF, U.S. Preventive Services Task Force）在今（2024）年4月30日即建議將乳癌篩檢年齡下降至40歲，李彥秀呼籲衛福部從善如流，為所有40歲以上年輕女性提供公費乳癌篩檢，並妥善運用鄰里合作，協同既有醫療網絡，將衛教觸角伸及社區角落。藉由早期宣導、早期發現、早期治療，讓女性們可以健康度過每一個母親節！
張嘉郡表示，晚婚已經是不可逆的趨勢，包含她自己在內也是晚生、晚育的女性之一，凍卵是與時間賽跑，為了避免因為治療而錯過生育的黃金時期，我極力主張經過醫師評估因治療而影響生育功能的年輕病友，政府應提供凍卵相關補助，增加病友更多的彈性和自主權，確保生育的平等權。
陳菁徽認為，台灣女性癌症發生率首位就是乳癌，乳癌也是死亡率第二的癌症，它就像一頭犀牛，在許多女性朋友不清楚也不知該如何面對時，生活和家庭就被它撞得頭暈目眩。陳菁徽允諾提案要求衛福部「在113年度第三季前完成『對我國民眾補助醫學理由凍卵之評估作業』，並同時寬列含公務預算在內之預算財源，預備於114年度開辦補助我國民眾醫學理由凍卵之施政作為」，並儘速完成癌症新藥基金可行性報告，亦會持續在篩檢年齡下修至40歲、提供心理支持資源、年輕病友生育保存機制等議題發聲努力，一起打造粉色防護罩，對抗粉紅灰犀牛，守護婦女健康權益！
乳癌病友協會理事長黃淑芳分享過去協會曾經執行「三年369鄉鎮走透透 乳癌防治宣導」，透過各地的子團體及志工姐妹在全台各鄉鎮進行衛教宣講，提供女性朋友從飲食、自我檢查到篩檢，一系列重要的健康促進資訊，並以病友自身的故事鼓勵大家進行篩檢，避免憾事發生。黃淑芳表示，乳癌病友協會目前在全台有45個子團體，我們持續投入衛教宣導，只要有任何團體、組織甚至個人有需求，我們都非常樂於分享衛教資訊。也希望政府能夠整合官方資源跟民間力量，一起積極投入乳癌防治工作，支持我們再次走到台灣各地進行資訊分享。
TBCA六大呼籲
今年TBCA提出六大呼籲，包含「乳癌防治衛教資源整合及共享」、「乳癌篩檢補助年齡下修至40歲」、「提供病友心理支持資源」、「年輕病友生育保存」、「乳癌篩檢差額負擔自由選」以及「早期乳癌用藥納保」。期盼政府、社會大眾一起為乳癌防治跟病友權利繼續努力！