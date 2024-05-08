台鐵砸道車失火　工會強烈譴責：維修車早超出年限

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鐵路工會今表示，以最嚴正的態度譴責台鐵公司對於安全管理的嚴重疏忽，台鐵自從公司化以來，儘管宣揚「安全優先」，實際行動卻遲滯不前，無視工會建言，安全改善毫無進展，工會強調，「員工與旅客的安全是我們不容忽視的重責大任，不應只是表面的作秀。我們必須確保每一次出勤都是安全的。」
工會呼籲，台鐵管理層應立即停用一切老舊工程車，並加速進行現代化工程車的採購。自普悠瑪事件之後，已在「台鐵總體檢」強烈建議更新工程車，同時對於台鐵公司將老舊且危險的車輛，不管是工程車輛或是已達報廢標準且不堪使用列車，經強制維修後仍然投入使用的行為。
工會要求，台鐵公司優先考慮人員與乘客的生命安全，立刻更新淘汰所有不符合安全標準的車輛。安全絕不能妥協。
此外，鐵路工會嚴正表示，絕不接受任何外部團體對於「台鐵安全委員會與鐵路員工權益無關」不當言論和荒謬觀點。台鐵員工面臨的連續事故威脅已明確地顯示，安全與員工的權益息息相關且不可或缺。
因此，鐵路工會強調，必須參與台鐵安全委員會，確保會員的安全不被忽視。嚴正譴責任何排斥工會參與的歧視性言論，並堅持必須納入工會的意見，共同推動真正的鐵路安全進步。
鐵路工會秘書吳長智接受《NOWnews今日新聞》採訪時回應，安全是台鐵公司所有人要共同維護的，目前工程維修車，除了電力段新的電力檢查車外，其他工程車幾乎都超過年限，自普悠瑪事件後就已經要求更新工程車，但到現在都還沒完全改善，呼籲台鐵應盡快將車輛汰舊換新。