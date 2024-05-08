特企／「謝麗美1.0」瞬間流畫展於5/8正式開幕　突破年齡技法限制

＜「謝麗美1.0 瞬間流展」＞

展覽地點：麗空間 台北市內湖區新湖一路88號

展覽時間：2024/5/8(週三)-2024/5/24(週五) 每日10:00-16:00

媒體拍攝：2024/5/8(週三) 10:00-11:30

講座時間：2024/5/18(週六) 10:00-16:00，當日因另有規劃，恕不對外開放

展出特色：多幅「瞬間流」流體藝術畫作展示、謝麗美實體畫室空間展示。現場採免費入場。展區分為一、二樓，為了安全及尊重欣賞權利，必要時將採人流管制。