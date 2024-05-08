特企／「謝麗美1.0」瞬間流畫展於5/8正式開幕　突破年齡技法限制

謝麗美表示，以往從事花鳥、佛像、人物、山水等繪畫多年，在作品積累、風格與筆法精鍊、以及許多人事物的體會之後，對於創作有許多不一樣的新想法。因此結合西方近年流行的流體藝術，與原本的創作底蘊，發表全新畫作。透過讓流動彩墨隨心而動互相撞擊融合，一瞬間將創作的意念、畫作的美感、觀者的體會..匯聚凝結在當下。有時搭配不同工具再變化、類似畫龍點睛般再流動潑灑…，這些都讓彩墨有了新生命，且各幅畫獨樹一幟、無法複製取代。這樣的創作，謝麗美稱之為「瞬間流」。
謝麗美本次除了將展出多幅「瞬間流」作品，主題也別出心裁的設定為「謝麗美1.0」。代表一段新的創作旅程開始，也代表挑戰自我，不受年齡、技法、流派束縛、嘗試突破、放手揮灑的熱情和不滅的初心。謝麗美更以1.0為期待，希望以自己不斷學習、活到老畫到老的精神，以畫會友拋磚引玉，鼓勵更多年輕、喜愛美術的學子們，不要忘了手中的筆和心中的夢想，想繪畫，永遠不嫌晚。
展場部分，本次特別結合麗空間挑高牆面，將一幅瞬間流作品進行400%大範圍掃描，透過大面積觀賞和原畫比對，觀眾可以一窺彩墨精緻細膩的流動層次、感受每個細節軌跡、及隱藏在繽紛中的瑰麗表現。每幅畫作也突破慣例，僅標代號不標名稱，保留讓觀眾內心想像共鳴的空間。現場同步展示作畫區，可近距離感受到繪畫生活的結合氛圍，體會與藝術融為一體的感受。
「謝麗美1.0 瞬間流展」，預計2024/5/8-2024/5/24在麗空間展出。開放時間為每日10:00-16:00。採取免費開放入場，歡迎把握機會和時間，一覽大師風采！
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＜「謝麗美1.0 瞬間流展」＞
展覽地點：麗空間 台北市內湖區新湖一路88號
展覽時間：2024/5/8(週三)-2024/5/24(週五) 每日10:00-16:00
媒體拍攝：2024/5/8(週三) 10:00-11:30
講座時間：2024/5/18(週六) 10:00-16:00，當日因另有規劃，恕不對外開放
展出特色：多幅「瞬間流」流體藝術畫作展示、謝麗美實體畫室空間展示。現場採免費入場。展區分為一、二樓，為了安全及尊重欣賞權利，必要時將採人流管制。