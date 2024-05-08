買權利車爆糾紛！高雄男飛車追逐撞又「開槍」 警火速逮13嫌送辦
高雄一名洪姓男子（36歲）日前向吳男（24歲）購買一部權利車，不料雙方事後卻發生消費糾紛，洪男盛怒之下遂前往吳男的車廠砸車，吳男獲悉後也不甘示弱，立刻帶人半路攔截洪男，並持空氣槍在大街上掃射，所幸全案沒有造成路人受傷，案經調查，警方專案小組迅速逮捕13名犯嫌，同時查獲3把空氣槍。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，洪男與吳男因買賣權利車產生3萬5千元糾紛，原本雙方相約在仁武區鳳仁路談判，但過程中卻一言不合爆發爭執，洪男遂與同行友人砸毀吳男車輛後離去。
4日當天凌晨5時許，雙方又在鼓山區裕誠路相遇，吳男立刻猛踩油門與洪男在大街上追逐，吳男等人除開槍射擊外，還一度衝撞洪男車輛，雖警方獲報後第一時間派員趕往現場，但一干人等已逃逸無蹤，經專案小組調查，雙方13名犯嫌均陸續落網，訊後已依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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