Toyz直播放鴿子！粉絲瘋猜「被抓進去關了」 本人親吐神隱真相
電競知名網紅、前電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手Toyz（劉偉健），因販賣大麻菸彈被判刑4年2個月，外傳他將在本（5）月入獄，沒想到昨（7）晚Toyz原訂要在浪Live直播，卻突然人間蒸發，鬧得滿城風雨，直到今（8）日下午才終於現身給出解釋。
記者吳昕蓓／綜合報導
Toyz在判決出爐後，還在直播上一派輕鬆表示沒什麼，只是擔心事業、媽媽以及女友會受到影響，然而在這之後，他突然以身體不適為由消失整整10天，缺席了每個禮拜的直播，原訂昨晚終於要上線直播，沒想到竟直接開天窗，連工作人員都不知道發生什麼事。
還有粉絲在《批踢踢實業坊》發問：「之前新聞說Toyz五月要入監服刑，昨天已經5月6日了，週末也沒看他直播跟粉絲道別，難道已經進去了？ 記者怎麼都沒有拍到，兩年沒有Toyz直播看，大家受得了嗎？」，在網路上掀起熱烈討論。
據《三立新聞網》報導，Toyz的網紅好友蹦闆透露有聯絡到對方，「他（Toyz）說昨天因為有點事就沒播，後來就去睡了，沒事啦。」今日Toyz也出面表示：「因為最近事情多，導致開播異常非常抱歉。」預告將會改到今晚開播，但時間還未確認。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道