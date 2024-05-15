新加坡觀光鎖定名人加持、高端族群 童振源：口碑行銷效益驚人！
今（2024）年在新加坡的國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）演唱會僅門票收入便進帳7,520萬新元（約新台幣18億元），其中1,950萬新元（約新台幣4.6億元）歸新加坡所有，為新加坡帶來驚人觀光效益。過去常給人「經濟重鎮」、「菁英至上」的新加坡，快速且有效率地調整觀光政策，當地專家認為邀請國際巨星或娛樂活動來新加坡，可以改善星國相對沈重的國家形象。《NOWnews今日新聞》國際中心此次專訪駐新加坡的台北辦事處代表童振源，分享新加坡的觀光決策。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡位處於東南亞，鄰國全都積極發展觀光業，新加坡如何和泰國、越南、馬來西亞和菲律賓等國競爭？駐新加坡的台北辦事處代表童振源指出，新加坡政府有兩大關鍵決策做得非常棒，首先是「鎖定高端族群客戶」，以及「名人加持的觀光行銷策略」，讓新加坡在觀光業方面無論是旅客人數或收益都十分強勁。
童振源解釋，新加坡很明確地將目標客群鎖定在高端客戶，例如新加坡金沙酒店或旁邊的五星級酒店，一個晚上最低房價也要1500新元至1800新元（約新台幣四萬多元），「即使一晚要四萬多塊台幣，但金沙酒店的訂房率依然很高。我之前去接待台灣嘉賓，有經過金沙酒店，看到大廳宛如菜市場，因為人非常多！」童振源更舉例高端客戶往往有著驚人的消費力，「有台灣的扶輪社跟我們說希望能幫忙訂一個新加坡的五星級酒店包廂，16個人、一個晚餐聚會的活動就花了2萬5千新元，相當於新台幣60幾萬元。」除了台灣，新加坡觀光業吸引各國富豪，每個國家的扶輪社或是俱樂部往往會在新加坡花下大筆費用。
- 一個聚會豪擲60幾萬元！新加坡旅遊政策鎖定各國高端客戶
為了吸引高端客戶，新加坡更是東南亞舉辦國際會展的重鎮，新加坡在2021年舉辦超過200場「會議、獎勵與會展」(MICE)活動，吸引近5萬名來自國內外的出席者，這些出席者多半是商界人士及其眷屬，無形之中也為新加坡帶來可觀的觀光收益。
另外，泰勒絲的來訪無疑成為新加坡今年觀光業的重頭戲，新加坡所有居民（包括公民、永居、外派及工作簽證人員）只有592萬人，光是登記就從亞洲各地湧入2,200萬筆紀錄，要競爭購買30萬張票。不論售票網站或實體售票地點都一陣瘋狂搶購，甚至有歌迷排隊36小時才搶到票，實體賣票在8個小時內便賣完。更棒的是，大部份的觀眾都是抱持著「看演唱會順便來新加坡旅遊」的心態，會在新加坡多停留幾天，也大幅度地增加新加坡的觀光收益。
童振源更笑著指出，泰勒絲演唱會吸引的觀眾全都是「有錢的年輕人」，因為他們住的酒店也都十分昂貴，去年底新加坡金沙酒店還推出套裝行程的泰勒絲演唱會票券，最貴的The Wildest Dream套票為5萬新幣（約新台幣120萬元，還要加消費稅及服務費共19%），包括四張貴賓席門票、專屬禮包、演唱會周邊商品、米其林餐廳用餐、豪華禮車接送及度假勝地獎賞金，這套票一推出便秒殺，足見泰勒絲的觀眾財力普遍都十分雄厚，部份觀眾完全願意在一個晚上便花費新台幣30萬元至120萬元。
至於觀光行銷策略方面，新加坡政府深諳「口碑行銷」的推廣力，政府規劃非常多美麗的觀光景點，而且都會貼心安排很多打卡地點與座位，甚至還幫忙安置好燈光照射，讓觀光客拍出最漂亮的照片，當然觀光客便會幫忙新加坡免費進行口碑行銷，在各大社群平台放上許多美照，間接吸引更多潛在客戶來新加坡玩。
「不僅如此，新加坡還充分發揮名人加持的效益。當各國貴賓到新加坡訪問時，新加坡政府便以他們的名字命名一棵蘭花品種，種植在蘭花園，而且在名人館說明這些故事，例如日本公主、黛安娜王妃和中國領導人習近平等人都有專屬的蘭花，讓各國旅客參觀時還能跟新加坡產生共鳴和連結。」
新加坡2019年疫情前有1,910萬旅客人次及277億新元（約207億美元）的觀光收益，比新加坡大好幾倍的台灣同一年則僅有1,186萬人次，在觀光產業部份台灣或許能向新加坡參考與學習。