羅PD百想得獎「見面會約定」達標！一查場地費秒道歉：我再研究
2024百想藝術大賞在昨（7）日盛大舉行，知名綜藝節目製作人羅暎錫（羅PD）在頒獎典禮上打敗了劉在錫等入圍者，拿下「最佳男子綜藝獎」，讓粉絲們都為此開心不已，而羅PD先前說過「在高尺巨蛋開粉絲見面會」的得獎公約也引起網友熱議。不過，羅PD得獎當天開直播談論到這件事時，因為得知場地費用要價3億韓元（約新台幣713萬），急忙向粉絲們道歉，也承諾會找其他場地完成跟大家的約定。
記者洪生儒／綜合報導
羅暎錫（羅PD）近年來除了幕後的工作之外，也經常會親自出現在鏡頭前參與演出，也因為有著亮眼的表現，讓他得以入圍2024百想藝術大賞。而自認不可能得獎的羅PD，近期在直播中誇下海口跟粉絲們說：「如果得獎，我就去借高尺巨蛋開粉絲見面會」，更直言「要做粉絲應援棒」，似乎是真的非常有自信的認為自己不會得獎。
沒想到，羅PD竟在昨（7）日的百想藝術大賞中拿下「最佳男子綜藝獎」，而他的團隊也趕緊查詢租借場地的相關事宜，後來發現要在高尺巨蛋辦活動的話，光是場地費用就要花費約3億韓元（約新台幣713萬）。羅PD在得知這個消息後，馬上也在直播中跟粉絲們道歉，並坦言「這樣做太勉強了」，也承諾會再花時間研究一下要選什麼場地，之後再給大家詳細的說明。
其實，這也不是羅PD第一次「賭輸」，他過去也曾放話「如果節目的YouTube頻道可以在期限之內突破百萬訂閱，就將成員殷志源、李壽根送上月球」，殊不知後來真的達成這個目標，羅PD最後只能跟粉絲道歉，懇求大家取消追蹤頻道，才化解這個難題。另外，羅PD也曾在綜藝節目中說要以名車當作獎品，結果被挑戰成功，他也是嚇到直接在節目中下跪，逗得觀眾們哄堂大笑。如今在百想藝術大賞得獎，粉絲們都非常期待他究竟會如何舉辦粉絲見面會。
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