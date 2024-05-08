「飯店業巴菲特」許育瑞領軍　國賓業內外皆亮眼！股價創34年新高

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其實國賓隸屬於仰德集團，仰德集團由人稱「新竹皇帝」的許金德於1950年代創辦，許金德更與味全黃烈火、和信辜振甫、台南幫吳尊賢、新光吳火獅等人齊名，目前由許金德長子許育瑞為集團掌門人，旗下有士林電機、國賓大飯店外，還包括台灣麥當勞（和德昌，出資過半）、新竹物流，還有士林開發、新豐高爾夫球場等。
從國賓去（2023）年年報來看，持有士電59785張，持股比例11.48%，日前受惠電價調漲，重電股上演噴出行情後，且國賓曾在2022年兩度買進士電股票，再加上也持有中信金股票，因此被市場認為國賓今年認列的金融資產評價利益可期。此外，本業部份表現也很亮眼！
國賓旗下台北國賓、高雄國賓都在進行改建，其中，台北國賓將改建成一棟飯店、兩棟住宅，地上23層，地下六層，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，兩者皆預定2028年完工。高雄國賓則攜手大陸建設，預計將重新打造成飯店和飯店式服務豪宅。而新竹國賓2022年出售土地建物給全球人壽，並以售後回租方式租期20年。
領軍仰德集團的靈魂人物為集團第三代掌門人許育瑞，他的外公為仰德集團創辦人許金德，過去曾代表國民黨出任新竹縣台灣省議員長達21年的時間。不過，不同於外公的個性，許育瑞平時行事低調，現年已逾60歲，年輕時就讀美國南加大經濟系。2022年1月，仰德集團啟動第四代接班布局，許育瑞長子許家堯以法人代表的身分出任士電、國賓兩家上市董事，進入董事會參與運作。