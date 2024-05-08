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「飯店業巴菲特」許育瑞領軍　國賓業內外皆亮眼！股價創34年新高

▲國賓隸屬於仰德集團，掌門人為第三代許育瑞（圖左），領軍事業版圖橫跨食衣住行育樂。圖為2018年4月，宏國德霖科技大學與與國賓大飯店簽訂產學合作備忘錄，圖左為時任宏國關係企業副董事長林鴻志。（圖／NOWnews資料照片）
▲國賓隸屬於仰德集團，掌門人為第三代許育瑞（圖左），領軍事業版圖橫跨食衣住行育樂。圖為2018年4月，宏國德霖科技大學與與國賓大飯店簽訂產學合作備忘錄，圖左為時任宏國關係企業副董事長林鴻志。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

飯店股國賓董事會7日通過2024年首季財報，本業獲利創近3年新高、業外收益也亮眼，歸屬母公司稅後淨利來到15.75億元、每股稅後盈餘（EPS）4.29元，雙創歷史新高。而今（8）日國賓股價也亮燈漲停鎖死，收在76.6元，寫下近34年來新高。說起國賓隸屬於仰德集團，集團掌門人為第三代許育瑞，他平時行事低調，但事業版圖橫跨食衣住行育樂，因為投資眼光精準，被稱為飯店業的巴菲特。

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國賓今年第一季合併營收為3.52億元，年減8.65%，營業毛利1.09億元，營業利益2361萬元，稅後盈餘15.76億元，年增近7倍，每股稅後盈餘4.29元，創下單季歷史新高，也超車飯店獲利王晶華的3.33元。

其實國賓隸屬於仰德集團，仰德集團由人稱「新竹皇帝」的許金德於1950年代創辦，許金德更與味全黃烈火、和信辜振甫、台南幫吳尊賢、新光吳火獅等人齊名，目前由許金德長子許育瑞為集團掌門人，旗下有士林電機、國賓大飯店外，還包括台灣麥當勞（和德昌，出資過半）、新竹物流，還有士林開發、新豐高爾夫球場等。

從國賓去（2023）年年報來看，持有士電59785張，持股比例11.48%，日前受惠電價調漲，重電股上演噴出行情後，且國賓曾在2022年兩度買進士電股票，再加上也持有中信金股票，因此被市場認為國賓今年認列的金融資產評價利益可期。此外，本業部份表現也很亮眼！

國賓旗下台北國賓、高雄國賓都在進行改建，其中，台北國賓將改建成一棟飯店、兩棟住宅，地上23層，地下六層，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，兩者皆預定2028年完工。高雄國賓則攜手大陸建設，預計將重新打造成飯店和飯店式服務豪宅。而新竹國賓2022年出售土地建物給全球人壽，並以售後回租方式租期20年。

領軍仰德集團的靈魂人物為集團第三代掌門人許育瑞，他的外公為仰德集團創辦人許金德，過去曾代表國民黨出任新竹縣台灣省議員長達21年的時間。不過，不同於外公的個性，許育瑞平時行事低調，現年已逾60歲，年輕時就讀美國南加大經濟系。2022年1月，仰德集團啟動第四代接班布局，許育瑞長子許家堯以法人代表的身分出任士電、國賓兩家上市董事，進入董事會參與運作。


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