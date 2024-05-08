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天氣預報／母親節全台濕透！明北台灣仍偏涼　下週颱風生成變數大

▲週日母親節（5/12）鋒面接近，全台有雨到下週一（5/13），菲律賓東方海面則在下週可能有「熱帶擾動」發展形成颱風。（圖／記者葉政勳攝）
▲週日母親節（5/12）鋒面接近，全台有雨到下週一（5/13），菲律賓東方海面則在下週可能有「熱帶擾動」發展形成颱風。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（8）日受到華南雲系影響，中南部山區出現較大雨勢，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（9）日水氣將減少，各地天氣回穩到週六（5/11），週日母親節（5/12）鋒面接近，全台有雨到下週一（5/13），菲律賓東方海面則在下週可能有「熱帶擾動」發展，是否會變為颱風「艾維尼」，和對台灣實際影響還有待後續觀察。

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明天天氣回穩　早晚仍要留意較低氣溫

黃恩鴻指出，明天水氣減少，僅東半部有零星短暫陣雨，其它各地多雲到晴，午後山區及南台灣有局部短暫雷陣雨，南部山區仍有局部較大雨勢發生機率，但整體降雨還是會比今天趨緩。

雖然水氣減少，但東北季風持續影響台灣，黃恩鴻提及，北台灣早晚仍偏涼，低溫普遍落在攝氏20度，局部地區會再低攝氏1至2度，高溫則在攝氏27度左右。

▲週四水氣減少、降雨趨緩至週六，母親節鋒面接近，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
▲週四水氣減少、降雨趨緩至週六，母親節鋒面接近，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
週五、週六溫暖偏熱　母親節鋒面攪局

黃恩鴻說明，週五、週六兩天東北季風減弱，風向轉為「偏東至東南風」，各地都是多雲到晴、溫暖穩定的天氣，北台灣高溫也有機會回升到攝氏30度，中南部則要留意攝氏33度以上高溫。

週日母親節，天氣再度出現變化，新一波鋒面接近，下半天開始，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區也都有零星短暫陣雨或雷雨情況，較明顯的降雨預估會持續到下週一上半天。

▲受東北季風影響，週四早晚氣溫仍較低，週五、週六各地回暖，北台灣高溫也可來到攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
▲受東北季風影響，週四早晚氣溫仍較低，週五、週六各地回暖，北台灣高溫也可來到攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）​​​​​​​
菲律賓東方海面有熱帶擾動　今天首號颱風「艾維尼」恐生成

黃恩鴻說明，下週一下半天降雨趨緩，下週二（5/14）天氣與今天類似，因東北季風影響，北台灣偏涼低溫跌到攝氏20至21度，局部地區再低攝氏1至2度，北部及東半部有局部短暫陣雨。

而針對近期有天氣預報模式，模擬菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，但黃恩鴻強調，以目前狀況來說，要等到下週二之後才會有較明確訊號，就算發展成熱帶性低氣壓，路徑也是朝日本南方海面移動為主，對台灣沒有直接影響；但是否會帶動西南風，是台灣梅雨季提早到來，氣象署將持續觀測。

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