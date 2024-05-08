茶湯會店員玩「養樂多挑戰」！朝水槽嘔吐客轟噁心 總公司發聲了
網路挑戰再度釀成食安疑慮！日前在影音平台Tiktok上，「養樂多挑戰」突然爆紅，許多年輕人挑戰狂灌乳酸飲，看喝到底幾杯會吐。沒想到有手搖飲店員工在店裡進行嘗試，卻將嘔吐物吐在工作區域水槽中，畫面引爆譁然，今（8）日總公司也發聲道歉了。
記者潘毅／綜合報導
5月1日時，彰化和美一間茶湯會門市，有3名店員在店內進行「養樂多挑戰」，還用手機拍下過程，但他們嘔吐時，卻是往工作水槽內狂吐，還將影片上傳Tiktok，瞬間引發大批網友的抨擊。
影片後續被當事店員刪除，但早已被其他網友備份，在其他平台瘋傳。事件持續發酵後，茶湯會總公司今（8）日也發出道歉聲明，表示5月1日發現影片當下已勒令該店停業3天，進行全店環境清潔消毒，加強內部員工教育訓練，並對該分店進行嚴厲懲處。總部已安排主管至該分店進行稽核及再教育，後續會更加強對各分店的管理及教育。造成大眾觀感不佳致上歉意。」
乳酸飲料別亂灌！導致嘔吐成因曝光
近期TikTok開始流行「養樂多挑戰」，許多年輕人一窩蜂進行嘗試，就是想拍下朋友嘔吐出糗的瞬間。至於為何喝下幾瓶養樂多，就會嘔吐呢？其實是因為，乳酸飲料內含大量乳糖，而台灣人多為東方人體質，代謝乳糖的酵素較少，喝太多，就跟忽然喝大量牛奶一樣，導致脹氣、嘔吐，再加上乳酸飲量的「精緻糖」成分，喝太多容易使細胞中的水分被吸出，造成脹氣、嘔吐。