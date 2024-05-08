日圓帶頭貶！台股拉尾盤收紅也沒用 新台幣連2貶破32.4元
美元走強，日圓兌美元貶破155價位，亞洲其他主要貨幣也拉回，新台幣兌美元今（8）日一度重貶逾1角，下探32.471元，下午貶幅收斂，終場新台幣收在32.408元，貶值3.8分，單日貶幅0.12%，在主要亞幣中僅排名第4，貶最多的是日圓，單日貶了0.79%。
記者顏真真／台北報導
台股今日上演拉尾盤戲碼，最後一盤急拉近50點，最終上漲46.98點，收在20700.51點，3大法人合計買超40.76億元，其中外資買超23.85億元。
不過，由於美元走強 ，日圓兌美元進一步貶破155，一度下探155.49，亞洲主要貨幣也跟貶，根據央行最新統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數今日升值0.4%、日圓單日貶值了0.79%，新加坡幣也貶了0.27%，人民幣貶0.15%，新台幣貶0.12%，韓元則貶0.1%，越南幣貶0.09%。
匯銀人士表示，由於市場對於美國聯準會（Fed）究竟何時降息沒把握，支撐美元在105.5附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元回貶，不過，新台幣未脫區間整理走勢，後市仍要關注日圓及外資動向，日圓不能太過弱勢，否則新台幣仍會遭到拖累。