2024年五月米其林新入選！共8家「首度有墨西哥菜」 割包也上榜
2024年五月的臺灣《米其林指南》一舉新增了8家台北、台南與高雄的餐廳，更首度有墨西哥菜入選，名單中還包含台北的「麟聚」，是由已經有30餘年五星級酒店經歷的廚藝總監劉冠麟所開設的私廚。另外，高雄在地營業20幾年很受在地人喜愛的「春蘭割包」也上榜。此外名單，從粵菜、點心、麵食、台菜到小吃皆有。
記者葉盛耀/綜合報導
2024 年五月的臺灣米其林指南一舉新增了8家台北、台南與高雄的餐廳，更首度有墨西哥菜入選。像是台北的「麟聚」，是由已經有三十餘年五星級酒店經歷的廚藝總監劉冠麟所開設的私廚，依循季節與時令，擬定兩種不同價位的個人套餐。餐廳也可以按顧客的預算與口味規劃菜單，加上設有包廂。而台北的「Páng Taqueria」， 主打Taco 等墨西哥菜，年輕的經營者受美國文化薰陶，加上曾在南美餐廳工作，因而創立此店。菜單簡潔，將經典餡料融入臺灣食材，並不定時推出限定口味。
而台南的「麥謎食驗室」，餐廳名字取自臺語「販售麵食」的諧音。廚房團隊均具備西餐背景，創作出新穎的麵食。菜單按季更迭，選用來自世界各地的佐料，當中包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至是法式燉菜。而台南的「寓點」，餐廳由移居臺灣的港人創立，所有點心均為店家親手製作。以及「葉桑生炒鴨肉焿」，招牌鴨肉羹特色是以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，並配以清甜筍絲，風味十足。
高雄部分，則有「秋」，臺灣主廚具備營養學背景，以營養與健康為導向，結合在地食材與各國烹飪元素設計菜單。套餐風格精簡但細緻，不論午、晚間到訪，都能享用到相同的饗宴，且價格相對實惠。高雄「春蘭割包」則創立於2000年，憑著極佳味道、充足的用料和份量，廣受在地食客好評，是繼萬華知名小吃「源芳刈包」之後，又有刈包（割包）專門店上米其林榜單。另外還有以傳統家常臺菜為主「賣塩順」，是間裝潢富有復古風的懷舊餐廳。
備註-每月「新入選餐廳」定義：
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及App上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，也將可能後續獲得星級等其他肯定。