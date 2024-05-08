吳慷仁脫進坎城！爆私下較勁《破浪》2女星 孤寂4男女激戰整夜
「金馬前進坎城」計畫，即將於5月16日在「坎城影展市場」登場，今（8）日舉辦行前記者會，楊雅喆執導電影《破浪男女》，揭開當代約炮文化下激情卻孤寂的靈魂，展開4個都會男女的愛情寓言，金馬影帝吳慷仁參演本片，將挑戰銀幕大尺度劇情，導演更爆料他私下較勁2女星劉主平、梁湘華。
記者黃雅琪／台北報導
《破浪男女》集結吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林主演，描述文化、性別多元的當今台灣，4個都會靈魂，他們透過網路約炮，努力掙脫深不可測的孤獨。故事開始的靈感來自童話故事書〈小美人魚〉。人魚公主愛上被她救起免於溺水的王子，但這次美人魚竟是一位年輕的男孩。
楊雅喆導演語帶曖昧地表示：「你們可能沒有看過，吳慷仁那麼『破浪』，這應該是他沒演過的角色，（三點全露嗎？）進戲院看囉！」他透露吳慷仁沒戲時也會偷偷到片場，觀察其他人演出：「他會很在意、想要跟上（大家的）頻率，那天他去完片場之後，（隔天）又給我一個全新的吳慷仁。」形容吳慷仁心情就像變裝皇后（Drag Queen）一樣，跟兩位女演員劉主平、梁湘華較勁起來。
金馬影帝吳慷仁、香港演員柯煒林與劉主平，在片中有大尺度對手戲，她表示和楊雅喆的合作感到安心，即使尺度很大也非常信任他。曾參與導演楊雅喆作品《天橋上的魔術師》演出的梁湘華也表示，導演給了很大的空間，讓她很自在，更笑說4個角色性格，都像是從導演本人延伸出來，所有角色都有某種連結。
《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》、《女兒的女兒》5部後製中的台灣電影主創劇組，今日搶先亮相。人在海外的影人，張艾嘉、吳慷仁、陳柏霖、柯煒林屆時也會在坎城與劇組會合，加入發表會。
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