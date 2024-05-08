騙越多關越久！政院明擬通過「打詐新四法」　網站勸不聽最重封網

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羅秉成說，觀察詐騙集團案件不只有黑道背景，已成為另類白領反罪，有律師、廣告商、工程濕，原因在於這是一門好生意，產業化趨勢越來越國際化、專業化，對於財產侵害是對公眾的犯罪，每個人都可以能是被害人，詐騙訊息就是無差別攻擊，不只台灣影響嚴重，世界各國都一樣，影響社會安定乃至國家安全。
羅秉成表示，過去推出打詐行動綱領1.0 尋求跨部會團隊，但當時沒有投入太多預算，但案件數與財損向上攀升，不能到2年期因此推出1.5版，而去年打詐五法推出後觀察其成效，雖仍是高發期但沒有成長。
羅秉成指出，本次修法將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務，並給予「避風港免責條款」，減少後顧之憂，也坦言打詐專法架構沒得抄，都是大家集思廣益，並參考國際做法與過去執法經驗。
羅秉成也提及，在網路廣告平台防詐措施方面，投資詐騙廣告嚴重，業者收取廣告費用登載廣告影響民眾，要求符合一定標準的業者，在台灣要有法定代表人作為窗口，協助業者做相關防詐作為，同時要給業者一個免責的空間，但若平台屢勸不聽，將透過罰款、降低流量處理，若情節嚴重屢勸不聽，最嚴重可限制擷取（封網），由專家審議的設計制度。
懲詐方面，羅秉成強調「騙得越多，關得越久！」目前鉅額加重罪，是1年以上7年以下，未來巨額詐欺，將改為3年以上10年以下有期徒刑。此外還有複合式手段加重刑期，若3人以上進行詐騙，則加重二分之一。
羅秉成說，為溯源打詐執法，將引入自首、自白的「窩裡反條款」，此外也提高假釋門檻，詐騙初犯刑期達三分之二才能假釋，累犯四分之三，三犯不得假釋，增加犯罪成本。
行政院長陳建仁，也計劃在明日上午11時出席「行政院推動打詐新四法記者會」 ，親自宣布院會通過「打詐新四法」，盼獲立院朝野與社會支持。