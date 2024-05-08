徐巧芯要賣房也被嗆「賺暴利」媒體人嘆：真的要花時間無腦攻擊嗎
國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，近日被指2021年曾在京華城附近買一間中古屋，質疑她靠內線消息獲利、該房未來可賣6000萬元，引發討論。徐巧芯今（8）日再度回擊，願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋。媒體人謝曜州對此表示，綠營真的要花這麼多時間無腦攻擊嗎？說她想貪都更的人可以停了。
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯今(8)日回應相關質疑表示，政治人物如果買新房子，就會被質疑是不是跟建商有合作？買的是54年中古屋，就會被質疑是不是要都更，「老實說，我根本不想都更！還怕被鄰居說成釘子戶」，買中古屋就是不想要有太高的公設比。
徐巧芯提到，自己差不多5歲就住在京華城旁邊，那時京華城還沒蓋，「所謂眼光投資精準，是指我5歲就住在京華城旁邊嗎？那我也太厲害！小神童巴菲特？」
徐巧芯質疑，不曉得為什麼這些側翼網軍要強迫她在媒體面前講出家庭情況，這是一件非常不道德的事情，可是要回應大家問題，因此不得不說。
媒體人謝曜州對此也直呼，「巧芯宣布她家不要都更，一直說她想貪都更的人，可以停了。」同時秀出新聞截圖說，「真的要花這麼多時間無腦攻擊嗎？現在又說徐巧芯開價4000萬，是想賺暴利，重點是對手說他房子上看6000萬啊！她才酸只要4000萬就賣。」底下網友也一片贊同聲。