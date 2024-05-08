國泰航空推夏季旅展！全球63個航點機票86折起 一招能再少2000元
國泰航空推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。此波夏季線上旅展包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點皆有優惠，台北及高雄出發皆適用。另外，華航也推母親節優惠，飛香港來回未稅價3000元起。
記者葉盛耀/綜合報導
針對此次夏季線上旅展，國泰航空建議，短期旅行可以到東京參加夏日祭典，感受花火大會的青春活力，或者趁著泰國免簽優惠延長，穿著華麗泰服走訪曼谷鄭王廟，化身泰國公主；長程旅行則推薦在今夏前往巴黎，觀賞四年一度的奧運賽事，或是至波士頓芬威球場，體驗熱血球迷的樂趣。
國泰航空也提到，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得。
此外，配合5月31日至6月3日的「TTE 台北國際觀光博覽會」，活動期間於台北世貿一館國泰航空B831攤位現場另有一系列活動。
一、現場購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻即可參與幸運抽獎，人人有獎！最大獎萬元機票折抵金及「國泰x Samsonite20吋行李箱」。
二、現場登記成爲國泰航空的國泰會員，或出示國泰航空聯名卡實體信用卡，即可領取Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋迷你杯乙杯。
三、選購質感生活選品享旅展限定價兼賺里，每消費30元即可賺1「亞洲萬里通」里數
四、現場開放以「亞洲萬里通」里數兌換精選城市酒店住宿最高享24折里數折扣，參加哩享刮刮樂驚喜大揭秘。
另外，中華航空華航慶祝 5月母親節檔期，推出飛香港機票來回未稅價3000元起的優惠，每天10班直飛香港，台北、高雄均可出發。預定3天2夜機加酒，另外再享景點折扣優惠，或享免費頂級酒店下午茶。