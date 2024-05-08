余苑綺老公遭捕「愛女摀嘴痛哭」！余祥銓曝陳鑿家：沒一句道歉
余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被依詐欺罪羈押中，還傳出消息陳鑒和余家人的摩擦很多，對此，余苑綺弟弟余祥銓也做出回應，將事情一次說清楚。
記者吳昕蓓／綜合報導
先前有消息指出，余苑綺媽媽李亞萍哭了3個小時，據《TVBS新聞網》報導，余祥銓也透露沒有這件事，「我不知道，我沒有看到」，直言在陳鑒遭捕後，他們一度找不到孩子，後來透過社福單位找到孩子在陳家，把孩子接回來住兩天，心疼表示余苑綺女兒樂樂回家後，還在半夜睡覺時偷哭，甚至把嘴巴摀起來不想被發現。
當2個孩子找爸爸時，余家人僅表示：「爸爸去上班。」不會讓孩子看電視被影響，余祥銓也透露，在姊姊生病期間，他每週會撥3、4天去顧孩子，當時有發現陳鑒會比較晚回家，但他也管不了那麼多，「就算有吵架也是他們夫妻倆間的事情，事情都過去了」，認為現在最重要的就是孩子。
對於外傳姐夫曾向余天要求4千萬，余祥銓表示自己不清楚，更不知道陳鑒在余苑綺過世後是否出現裝闊狀況，因為兩人會接觸都是透過接送孩子，他不會去管對方的花錢流向，而在陳鑒事發後，陳家人是否有向他們道歉，余祥銓欲言又止，最後只無奈表示：「算了不想講。」
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