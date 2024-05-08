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余苑綺老公遭捕「愛女摀嘴痛哭」！余祥銓曝陳鑿家：沒一句道歉

▲余苑綺老公陳鑿遭捕，余祥銓（右後）透露外甥女樂樂（右前）在睡覺時摀嘴偷哭，更表示陳鑿一家在事發後沒一句道歉。（圖／余祥銓臉書）
▲余苑綺老公陳鑿遭捕，余祥銓（右後）透露外甥女樂樂（右前）在睡覺時摀嘴偷哭，更表示陳鑿一家在事發後沒一句道歉。（圖／余祥銓臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被依詐欺罪羈押中，還傳出消息陳鑒和余家人的摩擦很多，對此，余苑綺弟弟余祥銓也做出回應，將事情一次說清楚。

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▲Gary（陳鑒）和余苑綺奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，2019年補辦婚宴。（圖／余苑綺臉書）
▲陳鑒（左）和余苑綺（右）當年奉子成婚，如今卻爆出陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭。（圖／余苑綺臉書）
先前有消息指出，余苑綺媽媽李亞萍哭了3個小時，據《TVBS新聞網》報導，余祥銓也透露沒有這件事，「我不知道，我沒有看到」，直言在陳鑒遭捕後，他們一度找不到孩子，後來透過社福單位找到孩子在陳家，把孩子接回來住兩天，心疼表示余苑綺女兒樂樂回家後，還在半夜睡覺時偷哭，甚至把嘴巴摀起來不想被發現。

▲▼余苑綺（右後）、Gary陳鑒（左後）2017年奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，育有一雙兒女。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺愛女樂樂（左前）在半夜睡覺時偷哭，十分令人心疼。（圖／余苑綺臉書）
當2個孩子找爸爸時，余家人僅表示：「爸爸去上班。」不會讓孩子看電視被影響，余祥銓也透露，在姊姊生病期間，他每週會撥3、4天去顧孩子，當時有發現陳鑒會比較晚回家，但他也管不了那麼多，「就算有吵架也是他們夫妻倆間的事情，事情都過去了」，認為現在最重要的就是孩子。

▲余天透露，余苑綺還在世時，Gary就經常晚上不在家，不曉得對方在忙什麼，而在女兒病逝後，也只有在要看孩子時才會跟對方聯絡。（圖／余天臉書）
▲余祥銓（前排左）在姊姊余苑綺（後排中）生病期間，每週會撥3、4天去顧孩子。（圖／余天臉書）
對於外傳姐夫曾向余天要求4千萬，余祥銓表示自己不清楚，更不知道陳鑒在余苑綺過世後是否出現裝闊狀況，因為兩人會接觸都是透過接送孩子，他不會去管對方的花錢流向，而在陳鑒事發後，陳家人是否有向他們道歉，余祥銓欲言又止，最後只無奈表示：「算了不想講。」

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