錄影遭李妍瑾狂嗆！陳沂還原失控過程「宛如潑婦罵街」：往法院去
網紅陳沂先前上節目，疑似被女星李妍瑾針對，在節目錄製過程中，她說話數次被對方打斷，兩人之間的氣氛一觸即發，對此，陳沂也發文證實此事，形容李妍瑾當時的態度就像是潑婦罵街，更直接撂下狠話：「我從不往心裡去，我只往法院去，請她不用擔心。」
記者吳昕蓓／綜合報導
陳沂今（8）日在臉書發文還原當時情況，透露她只要一開口說話，李妍瑾便會不斷出言打斷，「就跟現場工作人員形容的一樣，宛如潑婦罵街」，兩人的情勢一度僵持，由於實在太荒謬，她還以為很可能是整人橋段，隨著節目進行，陳沂發現李妍瑾竟然在錄製過程使用手機，她立刻發言表示：「哈囉請問這是政論節目嗎？」
陳沂這才發現，李妍瑾是要用記事本打字給她看，表示自己的言行都是製作單位要她做效果，「我跟她說，太、過、了」，在節目結束後，製作單位也直接向她道歉，表示並沒有要李妍瑾做效果，不知道為何對方如此失控，李妍瑾本人也道歉，但她並不買單 ，「（李妍瑾）道歉的理由是，只是做做效果，有些藝人會往心裡去，擔心我也會。」
陳沂也表示，她從不往心裡去，只會往法院去，「如果擔心的話，就去看看雞排妹」，更透露自己還是會和李妍瑾同台，「畢竟我也不是計程車司機，沒有推理嚴謹，不用怕她拿馬ㄒㄧㄝ打我」，對於網友質疑李妍瑾失控的行徑，陳沂也解釋，該集節目主題是炎上，很可能是李妍瑾誤會了，「她可能誤以為要不斷打斷其他來賓的發言，而且只針對我？」
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