六龜「山城水樂園」！戲水消暑、賞美景逛市集

高市府觀光局與六龜觀光休閒協會去年合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年擴大規模，在5月的每周六、日下午1點到5點，於寶來親水公園設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩一同戲水消暑。現場也推出限量「50元市集雙倍劵」，用50元銅板換百元消費券，市集消費集滿6點，還可兌換限量不織布手提袋。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，東高雄擁有得天獨厚的自然資源，富有「高雄後花園」美稱；除了大家熟知的寶來、不老兩大溫泉區，每年花旗木、梅花、桃花心木輪番綻放，也吸引許多遊客慕名前來。今年「山城水樂園」活動擴大規模舉辦，除了戲水活動，六龜還有神威天台山、十八羅漢山、六龜大佛(彩虹山大佛)、六龜之心、諦願寺、彩蝶谷等宗教與自然資源。在炎夏來趟六龜身心靈之旅，可以戲水、看風景，還可順遊東高雄的宗教廟宇及人文古蹟，放慢步伐體驗獨有的山城魅力。
觀光局補充說明，只要在六龜當地消費不限金額，憑消費證明（發票或照片）就可到寶來親水公園免費暢玩氣墊水樂園。現場還有推出限量「50元市集雙倍劵」，憑券在市集可消費百元額度；在市集購物一次1點，集滿6點還可兌換限量不織布手提袋。
另推出生態導覽活動，只要到在地合作溫泉業者泡湯消費，即可免費報名「夜尋蘇羅婆59生態秘境」及「美輪山健康步道」導覽遊程、手作DIY體驗活動及伴手禮。
東高雄九區觀光資源豐富，除了到六龜泡湯旅遊外，還可以選擇到茂林、桃源或那瑪夏探索山林秘境和體驗原鄉文化。更多活動資訊請上高雄市六龜觀光休閒協會、觀光局官方網站高雄旅遊網、 FB官方粉專查詢。