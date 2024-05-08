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影／韓團StrayKids出席Met Gala　慘被現場攝影笑：他們是機器人

▲韓團StrayKids與Blackpink Jennie日前出席時尚盛宴Met Gala。現場攝影師閒話StrayKids是機器人影片流出，引發討論。（圖／翻攝Dcard）
▲韓團StrayKids與Blackpink Jennie日前出席時尚盛宴Met Gala。現場攝影師閒話StrayKids是機器人影片流出，引發討論。（圖／翻攝Dcard）

記者徐銘穗/綜合報導

被視為時尚圈奧斯卡的Met Gala日前登場，韓國大勢男團StrayKids首次亮相，同場韓星還有第2次參加Met Gala的Blackpink成員Jennie。未料，一段現場攝影師閒話StrayKids是機器人的影片流出，引發廣大歌迷不滿。

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事件經過是，StrayKids一同穿上Tommy Hilfiger為8人打造的高級訂製西裝，帥氣登場2024 Met Gala紅毯，現場攝影師閒聊碎念「他們是機器人」、「脫衣服了，喔不！」、「站這麼開是打算要開始表演嗎」等。

StrayKids中韓裔澳洲籍的成員Felix和方燦，因為聽得懂英文，疑似受到嘲笑後表情明顯不適，在拍攝最後隊長方燦也直接帶頭走人。影片被粉絲轉發到社群平台上，瞬間引起「歧視風波」，影片在X上已經超過355.6萬次觀看，讓歌迷相當氣憤又心疼。

不過，也有人認為攝影師說StrayKids「unemotional」，指出「unemotional」的英文意思是not having or showing strong feelings，中文可翻「不帶感情的」、「冷漠的」。也有人認為現場攝影師們的言論就是正常對話，還說：「他們每年都這樣。」

Stray Kids是JYP在2017年透過生存節目《Stray Kids》所推出的8人男子團體，簡稱SKZ，團名Stray Kids有著「迷路的孩子」之意，也衍伸出共同追求夢想、尋找曙光的團隊理念。 成員包括隊長方燦、李旻浩、徐彰彬、黃鉉辰、韓知城、Felix、金昇玟、梁精寅。

而Met Gala是紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art，簡稱Met）轄下的時裝館，固定在每年五月第一個星期一舉辦的募款晚會，已有70多年歷史。

據悉，Met Gala每年都由Vogue全球編輯總監安娜溫（Anna Wintour）挑選參與的人，被邀請的人得繳7萬5千美金（約230萬台幣）才能與會。此外，也可由品牌方贊助一定金額，給自己挑選的名人穿著品牌方的衣服入場，而StrayKids應屬於此類型。

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