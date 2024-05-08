中信金控協助建置潮間帶海草復育種原庫　累積海洋碳匯

海草床為海洋生物生存重要場域，且碳封存量約佔全球藍碳10%，然而海草床面積逐年流失，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（8）日偕同澎湖漁業生物研究中心（簡稱「澎湖中心」）於澎湖港子社區舉辦「潮間帶海草復育種原庫」建置活動，中國信託金控幕僚長暨發言人高麗雪與當地社區民眾、學子共同在潮間帶海堤內之廢棄魚塭種植共1,300株卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草三種海草，並放流厚殼淺蜊，以行動回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第13項「氣候行動」、SDGs第14項「永續海洋與保育」，提升大眾對海草復育及海洋生態保育的重視。
身為永續金融先行者，中信金控為全臺第一家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD）的企業，除發行第一本依據TNFD正式框架編撰的報告書，分析融資案件對於自然的衝擊之外，亦藉由「Home Run Taiwan 一日環境趣」活動，與民眾溝通環境保育的重要性。未來將持續掌握自然與環境相關的風險與機會，關注氣候以及自然生態議題，與利害關係人議合，減少業務對自然環境造成負面影響，實踐永續淨零及生物多樣性維護的目標。