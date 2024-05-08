新北裕德國際學校爆集體食物中毒！百名師生上吐下瀉 校方發聲了
又傳出集體食物中毒事件！新北市土城裕德國際學校昨（7）日共有113名師生，在食用台中新社農會推廣部提供的食品後，出現疑似食物中毒的狀況。對此，校方也在今（8）日發布聲明，學生所有用餐食物，台中新社已經將檢體送至台中西屯區一家食品檢驗中心進行採檢，最快3日內會有結果。
記者潘毅／綜合報導
據瞭解，裕德國際學校昨日帶著5年級學生到台中進行校外食農教育，期間食用台中新社農會推廣部提供的食品，部分學生突然出現上吐下瀉的情況，事後陸續共有約5名老師與上百名學生出現食物中毒的情況。
對此，新北市裕德國際學校的校長李慶宗也發聲明表示，此次為首次學校跟台中新社農會合作，進行食農教育，目前新社農會已派人北上處理，校方也盡全力照顧學生，今日5年級生午餐另備稀飯、明日午餐則有稀飯及白吐司供學生食用。
校長也提到，目前還有少數學生在醫院吊點滴，後續釐清身體不適原因後，會跟廠商要求負全責。
新北市衛生局指出，今日接獲新北市裕德高級中等學校通報疑似食品中毒案件，經查其國小部262位師生於昨日至台中新社校外教學，當日午餐用餐後有113位師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，目前16人就醫，衛生局將持續掌握學生身體狀況，另因供餐業者位於台中市，已移請台中市食安處後續調查。