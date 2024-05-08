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Firefox超級用戶同時開「7470個瀏覽分頁」！失手全關靠1設定救回

▲國外一名Firefox超級用戶，累積2年共開了7470個瀏覽分頁，但一次失手全關掉。Firefox瀏覽器示意圖。（圖／擷取自Mozilla官網）
▲國外一名Firefox超級用戶，累積2年共開了7470個瀏覽分頁，但一次失手全關掉。Firefox瀏覽器示意圖。（圖／擷取自Mozilla官網）

國際中心顏得智／綜合報導

國外一名軟體工程師，在她的Macbook中，開了7470個Firefox瀏覽器分頁，這些分頁陸續累積時間長達兩年，都沒有關掉，但就在一次失手之下全被關閉，她能救回嗎？

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這名Firefox超級用戶「hazel」，在社群平台X發出求救，自己失手關掉了所有的分頁，但被瀏覽器拒絕恢復。

然而，許多網友第一時間並未提供救援協助，而是感到震驚，她竟然同時開啟高達7470個分頁未關，究竟是如何辦到？

這名用戶則表示，自己不是刻意開那麼多分頁，而是兩年長期累積下來，因為她喜歡看幾個月前所留下來的分頁，這可以回憶自己當時在做的事情，或是想起當時正在思考或學習的事物。

就在大家討論的過程中，hazel似乎自己發現了Firefox瀏覽器配置檔快取的功能，貼出了一張截圖畫面，顯示恢復了先前所開啟的瀏覽器分頁，但她不確定是不是有全部恢復。

許多網路使用者依舊好奇，同時開那麼多分頁是否會造成卡頓或是影響電腦效能，但她表示，自己使用上沒有特別的感受，並提到這對記憶體的影響其實不大，除非她點進去分頁，否則實際上並不會加載進網站，所以不會占用太多資源。

負責Firefox運作的Mozilla公司向《個人電腦雜誌》(PC Magazine)表示，開啟大量 Firefox 分頁「實際上幾乎不消耗任何記憶體」，且他們一直以來都在努力嘗試提高Firefox的效能。

有趣的是，下方隨即有人貼出自己的截圖畫面，顯示多達兩萬多個分頁，帶著挑戰意味的語氣留言「嗯...也許我擊敗妳囉哈哈」。


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