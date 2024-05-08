淡水裝潢行命案今解剖相驗！死者妻控訴：老公疑似遭人設局奪命
新北市淡水區本月5日深夜發生一起兇殺命案，45歲的陳姓工程行老闆，涉嫌持摺疊刀刺殺42歲的李姓前員工，陳男被逮後，被警方依殺人罪嫌，移送士林地檢署偵辦，但複訊時卻陳男卻翻供稱是幫未成年兒子頂罪；今（8）日下午檢警對李男遺體進行解剖，死者妻子及弟弟也現身殯儀館，並透過友人表示，懷疑動手的不只一個人。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，死者李男過去跟著陳男從事裝潢承包工作，之後陳男成立公司，雙方變成主雇關係，但卻因金錢糾紛互有嫌隙。5日晚間，雙方約在宿舍談判，過程中突然爆發肢體衝突，李男拿出預藏山刀朝陳男揮砍被閃過，結果反被陳男兒子以折疊刀揮砍數10刀，送醫搶救不治。
起初陳男供稱是自己所為，不過送往地檢署複訊時，卻改口表示是替17歲未成年兒子頂罪，昨士林地院依頂替罪以5萬元交保，至於其他員工也翻供證實是老闆兒子動手；由於陳男始終籌不出錢，因此再改為收押。
今天檢警會同法醫對李男遺體相驗，初步調查發現李男臉部鼻青臉腫，左眼凹陷，致命傷疑似在心臟下方，對此，家屬則透過友人發聲表示，警方趕抵時現場已遭破壞，懷疑當時應有多人動手，另外，她也覺得事發當下老公（李男）根本沒有揮刀，當天赴約根本是場「鴻門宴」，希望檢方能盡速讓案情水落石出。