一粒高解析度照片「坑疤爬滿半張臉」！球迷嚇到爆粗口　有人緩頰

沈建宏失控長文爆料！細數舊愛惡行「做八大、約P」：太不公平了

▲沈建宏（右）和網紅前女友Bella（左）徹底撕破臉，控訴對方做八大、約砲，認為只有自己被公審太不公平。（圖／取自沈建宏臉書）
▲沈建宏（右）和網紅前女友Bella（左）徹底撕破臉，控訴對方做八大、約砲，認為只有自己被公審太不公平。（圖／取自沈建宏臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人沈建宏日前被網紅前女友Bella爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方「道德淪喪」，對此，沈建宏否認所有指控，並反擊要女方不要雙標，再度引來Bella不滿，雙方隔空交火，今（8）日沈建宏更忍無可忍以長文怒控，Bella也曾約砲，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，「也太不公平了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲沈建宏出席《Muscle Star 健美之星》，針對前陣子被爆出劈腿約砲做出回應。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.05）
▲沈建宏先前針對前陣子被爆出劈腿約砲做出回應，惹來Bella隔空交火。（圖／記者葉政勳攝）
沈建宏控訴，不滿Bella將兩人私事搬到檯面上來，導致他被外界公審，「我做錯了事情，就要治我於死地。也太不公平了」，他要兩人同歸於盡，展開一連串爆料，「妳做八大，我能諒解。看妳跟別的男人勾來勾去，親來親去，我也都接受了。也不知道還有什麼更深入的關係？」

▲Bella（左）爆料沈建宏是渣男，雙方價值觀不合。（圖／取自沈建宏臉書）
▲沈建宏（右）爆料Bella（左）做八大，還有一堆砲友。（圖／取自沈建宏臉書）
沈建宏透露，女方喝到爛醉，是他護送回家，他也接受Bella不斷和前男友聯絡，甚至傳自拍照給對方，「我也都容忍了。」他指Bella會和其他女生的男友曖昧，還一直要他認識前男友，他就算無法忍受，最後還是笑笑和對方打招呼。

▲Bella多年來不斷原諒沈建宏，換來的是一次次的傷害。（圖／Bella臉書）
▲沈建宏（右）長文爆料，要和Bella（左）同歸於盡。（圖／Bella臉書）
且Bella的手機裡也有一堆砲友，甚至還睡其他男人家，沈建宏表示，「誰就不想說了，免得又有人捲入。」他說自己敢做敢當，現在只希望能各自安好，「就當我戀愛腦，被欺負了一頓。」最後還是不忘正向喊話，「也希望往後彼此都能找到更棒的人。我也會努力改變，變成更好的自己。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

沈建宏認了酒後亂性！無奈「醒來在她家」　前女友打臉：就是預謀

沈建宏否認叫外送茶！還原出軌「醒來在她家」　喊話前任：別雙標

沈建宏被女友痛批渣男！感嘆「沒伴想相親」　挨轟：怎麼有臉發文

Bella怒轟沈建宏劈腿扯到他！前經紀人鄭重澄清：話不能亂講

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞