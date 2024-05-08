沈建宏失控長文爆料！細數舊愛惡行「做八大、約P」：太不公平了
藝人沈建宏日前被網紅前女友Bella爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方「道德淪喪」，對此，沈建宏否認所有指控，並反擊要女方不要雙標，再度引來Bella不滿，雙方隔空交火，今（8）日沈建宏更忍無可忍以長文怒控，Bella也曾約砲，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，「也太不公平了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
沈建宏控訴，不滿Bella將兩人私事搬到檯面上來，導致他被外界公審，「我做錯了事情，就要治我於死地。也太不公平了」，他要兩人同歸於盡，展開一連串爆料，「妳做八大，我能諒解。看妳跟別的男人勾來勾去，親來親去，我也都接受了。也不知道還有什麼更深入的關係？」
沈建宏透露，女方喝到爛醉，是他護送回家，他也接受Bella不斷和前男友聯絡，甚至傳自拍照給對方，「我也都容忍了。」他指Bella會和其他女生的男友曖昧，還一直要他認識前男友，他就算無法忍受，最後還是笑笑和對方打招呼。
且Bella的手機裡也有一堆砲友，甚至還睡其他男人家，沈建宏表示，「誰就不想說了，免得又有人捲入。」他說自己敢做敢當，現在只希望能各自安好，「就當我戀愛腦，被欺負了一頓。」最後還是不忘正向喊話，「也希望往後彼此都能找到更棒的人。我也會努力改變，變成更好的自己。」
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