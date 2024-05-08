新北國際學校逾百人食物中毒！昨新社校外教學 中市府採檢體送驗
新北市土城區裕德國際學校5年級師生，昨日到台中市新社區進行校外教學，中午食用台中新社農會推廣部提供的外購餐盒，113人發生上吐下瀉狀況。台中市食安處指出，今天接獲通報後立即派員前往作業場所稽查，稽查結果發現多項缺失，已責令業者暫停作業及消毒，複查未合格前不得供餐，並採檢環境及食餘檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。
記者顏幸如／台中報導
新北市土城區裕德國際學校，國小部262位師生於昨日到台中市新社區校外教學，當日午餐用餐後有113位師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，目前16人就醫，衛生局將持續掌握學生身體狀況，另因供餐業者位於台中市，已移請台中市食安處後續調查。
台中市政府食安處表示，今（8）日13時58分接獲新北市衛生局通報，立即派員前往作業場所稽查，稽查結果發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，依《食安法》第41條責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐，已採檢環境及食餘檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。
後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反《食安法》第49條，將移送司法偵辦。