Anthony Edwards你不知道的5件事：為何叫「蟻人」？本有望打NFL

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼Anthony Edwards綽號叫「蟻人（Ant Man）」？
Anthony Edwards綽號是「蟻人」，這個名字與他有著特殊的聯繫。該綽號源自於他的父親，在其3歲時就給他取了這個名字，給每一個孩子取一個特別的暱稱是這個家庭傳統的一部分。
有趣的是，Edwards哥哥、姐姐名字念起來也和他相似，分別是Antony（Bubba）、Antoinette（Mee-see）和Antoine（Toine），讀音實在太像了，也無怪乎Edwards爸爸要叫他「Ant Man」，以此區分。
隨著Edwards成為NBA中一名冉冉升起的球星，「Ant Man」之名在這個聯盟中在球迷、對手口中不斷地被說出，成為另一個響亮的名號。
Edwards一開始其實是練美式足球
就像大部分的美國運動員一樣，Edwards的運動興趣也很多元，他在喬治亞州亞特蘭大度過了他的童年，一開始他對美式足球很感興趣，他是一名出色的跑衛（Running Back），也可以擔任四分衛和角衛。
「我本來可以成為NFL職業美式足球運動員的。」Edwards這樣說道，「我真的打得很棒。9歲、10歲的時候我可是全國第一跑衛。」不過之後他慢慢將注意力轉移到籃球員運動上，經常和兄弟們一起在祖母家打球。進入9年級時，他開始在Justin Holland教練的執教下接受正規籃球訓練，後面的故事大家也都知道了。
14歲時經歷喪母 讓Edwards變得更堅強
在Edwards年僅14歲時，他的母親Yvette因癌症去世，他因此遭受巨大打擊。母親是早期鼓勵Edwards去追求籃球夢的最大動力，Yvette從未錯過自己兒子的任何一場比賽，並且每次Edwards進行訓練都陪同在場。
Yvette過世後，Edwards搬去和哥哥Antoine住在一起，Antoine照顧他並幫助他撫平傷痕。之後Edwards重新振作並就讀特雷爾中學（Therrell High School），帶領球隊兩次獲得州冠軍，為未來進入NBA開拓了道路。
打破「愛神」Kevin Love保持的灰狼隊史紀錄
在今年3月，Anthony Edwards打破了由前灰狼球星Kevin Love保持的單賽季25得分破30的紀錄，最終他本季例行賽共有29場比賽得分超過30分，其中單場最高的發生在2024年4月10日對上華盛頓巫師的比賽，他該場比賽轟下51分，另有3場超過40分的比賽。
Anthony Edwards在個人加入聯盟的第4季就迎來了爆發性成長的一年，他場均可得到26.4分5.3籃板5助攻1.3抄截，投籃命中率為46.3%，投籃命中率為36.7%。
去年被金塊淘汰後一度用椅子砸傷人 為不成熟付出代價
去年灰狼在首輪被金塊淘汰，在系列賽最後一場輸球後，Edwards情緒失控，揮舞、甩出椅子傷到2名工作人員。根據當地媒體《丹佛體育報》報導，Edwards當時憤怒地拿起一把椅子揮舞，擊中了一名保安的背部。隨後拋出的椅子也砸中了第二名工作人員，兩人皆因此受傷，並要求起訴。
Edwards將因故意或魯莽地造成對方身體傷害，而被以輕罪的三級人身攻擊遭傳訊，並最終遭到NBA罰款5萬美元（約台幣152萬元）。而在今年Edwards有望用另一種正面且正確的方式宣洩自己的情緒，他在次輪灰狼與金塊的系列賽中，幫助球隊以0：2領先，有望率隊復仇，淘汰對手。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁