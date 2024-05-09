太扯！鄭怡靜赴沙烏地阿拉伯參賽卻遭退房　教練發文：睡大廳嗎？

Anthony Edwards你不知道的5件事：為何叫「蟻人」？本有望打NFL

▲明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards在今年季後賽大受矚目，神似Michael Jordan的氣質和球技，讓他收穫不少粉絲。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards在今年季後賽大受矚目，神似Michael Jordan的氣質和球技，讓他收穫不少粉絲。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards在今年季後賽用勁爆的球風和攻防俱佳的表現征服球迷，不少人認為他的氣質和動作與「飛人」Michael Jordan相似，並深信他就是NBA下一個門面。《NOWnews》也統整他人生中的5件事蹟，包括他為何綽號叫「蟻人」？年少不成熟、輸球發飆的一面，以及如何一步步打破隊史紀錄，讓球迷更好的了解這一名充滿魅力的球星。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼Anthony Edwards綽號叫「蟻人（Ant Man）」？

Anthony Edwards綽號是「蟻人」，這個名字與他有著特殊的聯繫。該綽號源自於他的父親，在其3歲時就給他取了這個名字，給每一個孩子取一個特別的暱稱是這個家庭傳統的一部分。

有趣的是，Edwards哥哥、姐姐名字念起來也和他相似，分別是Antony（Bubba）、Antoinette（Mee-see）和Antoine（Toine），讀音實在太像了，也無怪乎Edwards爸爸要叫他「Ant Man」，以此區分。

隨著Edwards成為NBA中一名冉冉升起的球星，「Ant Man」之名在這個聯盟中在球迷、對手口中不斷地被說出，成為另一個響亮的名號。

Edwards一開始其實是練美式足球

就像大部分的美國運動員一樣，Edwards的運動興趣也很多元，他在喬治亞州亞特蘭大度過了他的童年，一開始他對美式足球很感興趣，他是一名出色的跑衛（Running Back），也可以擔任四分衛和角衛。

我本來可以成為NFL職業美式足球運動員的。」Edwards這樣說道，「我真的打得很棒。9歲、10歲的時候我可是全國第一跑衛。」不過之後他慢慢將注意力轉移到籃球員運動上，經常和兄弟們一起在祖母家打球。進入9年級時，他開始在Justin Holland教練的執教下接受正規籃球訓練，後面的故事大家也都知道了。

14歲時經歷喪母　讓Edwards變得更堅強

在Edwards年僅14歲時，他的母親Yvette因癌症去世，他因此遭受巨大打擊。母親是早期鼓勵Edwards去追求籃球夢的最大動力，Yvette從未錯過自己兒子的任何一場比賽，並且每次Edwards進行訓練都陪同在場。

Yvette過世後，Edwards搬去和哥哥Antoine住在一起，Antoine照顧他並幫助他撫平傷痕。之後Edwards重新振作並就讀特雷爾中學（Therrell High School），帶領球隊兩次獲得州冠軍，為未來進入NBA開拓了道路。

打破「愛神」Kevin Love保持的灰狼隊史紀錄

在今年3月，Anthony Edwards打破了由前灰狼球星Kevin Love保持的單賽季25得分破30的紀錄，最終他本季例行賽共有29場比賽得分超過30分，其中單場最高的發生在2024年4月10日對上華盛頓巫師的比賽，他該場比賽轟下51分，另有3場超過40分的比賽。

Anthony Edwards在個人加入聯盟的第4季就迎來了爆發性成長的一年，他場均可得到26.4分5.3籃板5助攻1.3抄截，投籃命中率為46.3%，投籃命中率為36.7%。

去年被金塊淘汰後一度用椅子砸傷人　為不成熟付出代價

去年灰狼在首輪被金塊淘汰，在系列賽最後一場輸球後，Edwards情緒失控，揮舞、甩出椅子傷到2名工作人員。根據當地媒體《丹佛體育報》報導，Edwards當時憤怒地拿起一把椅子揮舞，擊中了一名保安的背部。隨後拋出的椅子也砸中了第二名工作人員，兩人皆因此受傷，並要求起訴。

Edwards將因故意或魯莽地造成對方身體傷害，而被以輕罪的三級人身攻擊遭傳訊，並最終遭到NBA罰款5萬美元（約台幣152萬元）。而在今年Edwards有望用另一種正面且正確的方式宣洩自己的情緒，他在次輪灰狼與金塊的系列賽中，幫助球隊以0：2領先，有望率隊復仇，淘汰對手。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

Anthony Edwards不是喬丹！傳奇射手稱：他比較像有跳投的閃電俠

影／嘲諷度超高！Edwards晃倒對手、投進三分彈後續動作超搶戲　

Anthony Edwards擋不住！季後賽僅花17場就破500分　成史上第7快

早知Edwards會有亮眼表現！金塊主帥：更擔心對方其餘球員有發揮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞