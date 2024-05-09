獨／買中古屋爭議！徐巧芯家慘變Google地圖打卡點「超貸美鳳窩」
國民黨立委徐巧芯近日捲入多項爭議，其中在台北京華城附近所購的中古屋，被綠營質疑有超貸疑慮，雖然她對外解釋絕對沒超貸，但仍有網友不埋單，甚至惡搞徐家在Google地圖上的名稱，增設為「超貸美鳳窩（徐巧芯舊名）」，而新設的「打卡點」，也吸引網友朝聖，諷刺說「請問給五星評論，房貸也可以貸九成以上嗎？」
記者陳佩君／台北報導
徐巧芯近日被控在京華城附近所購的中古屋，卻能超貸、等都更，民進黨台北市議員許淑華質疑，該屋未來價值將翻3倍；媒體人溫朗東則爆料，徐巧芯和建商達永建設關係匪淺，他接獲線報，徐巧芯家正在都更進行式，房價準備一飛沖天。
對於外界質疑，徐巧芯說明，她買的是屋齡54年，要爬樓梯的房子，是因為離母親的住處很近，若許淑華要買，她可以新台幣4000萬元賣給許淑華，明天就交屋；她也強調，房子絕對沒有超貸，有任何問題找金管會、銀行去查，絕對查無不法，都是按照規定進行。
不過，部分網友對徐巧芯解釋不買單，還有人將徐巧芯家設為打卡點，取名為「超貸美鳳窩」藉以譏諷，有網友評論直呼，「不能不來朝聖」、「50年老房子等都更，我也想貸九成！」