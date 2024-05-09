今日社論／國情報告須嚴肅以對　立法院勿再淪為秀場

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過去不曾有總統至立法院國情報告的原因，關鍵不在報告，而在於詢答。
《憲法增修條文》第4條規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，《立法院職權行使法》第15條之4提到「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。」
雖然上述兩個條文都是寫「得」，而不是「須」，但這就表示，原本在任期之內不需要接受質詢的總統，仍是有可能被立法委員所「質詢」，在野黨一定會想盡辦法讓總統難看，哪個總統會想去？
總統有必要接受立委質詢嗎？首先，依現行憲政體制運作，總統任命行政院長，由閣揆率領閣員赴立法院做施政報告，並備質詢，也就是說，閣揆身為總統的施政代理人，由他來代替總統接受政策質詢。其次，總統和立法委員皆為民選，各自有民意基礎，總統毋需對立法院負責。因此，從憲政精神看來，總統其實沒有義務接受立委質詢。
然而，賴清德的處境和前幾任總統截然不同，賴是總統得票率低、國會席次也未過半的「雙少數」總統，在起跑點上落後許多。此外，藍白等在野黨立委，除了席次佔有多數優勢，更不乏許多自擁聲量、個性強烈的「表演型」人物，綠營在國會幾乎是被壓著打。因此，解決朝野僵局，將是賴清德上任後的第一個功課，這也代表他必須先謙卑低頭，而赴立院國情報告，就是第一個選項。
目前國情報告的形式尚待朝野協商決定，即問即答、統問統答或是不回答，都還未有共識。詢答形式到底是哪一種，至關重要，這將決定現場場面的氣氛以及朝野關係。從這幾個月的立法院表現看來，若採即問即答，恐免不了各種咆哮、拍桌、表演甚至羞辱等脫序行為。即便朱立倫已喊出國民黨會以禮相待，但還是可能有許多不可控制的因素。
在野黨積極要把賴清德拉進立法院，不難看出這是一場鴻門宴，但在朝野關係如此惡劣的情況下，賴清德必須也只能面對，直球對決。若挺過去，才能為朝野關係打開一扇窗。
既然可能開創憲政先例，在此呼籲立委諸公必須審慎以對，就事論事，切莫再讓立法院成為秀場舞台，讓嚴肅的國家大事又淪為鬧劇一場。