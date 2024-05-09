水原一平認罪！最高可判33年監禁和3863萬 還得全額賠償大谷翔平
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的前翻譯水原一平今（9）日同意承認聯邦指控的銀行欺詐重罪和提交虛假納稅申報表，面臨最高33年有期徒刑以及125萬美元（約3863萬台幣）罰款。此前水原一平被爆出竊取巨星大谷翔平將近1700萬美元的資產，以此來償還對非法體育博彩公司的賭債，這些從大谷那竊取的財產也需全額賠償。
記者黃建霖/綜合報導
39 歲的水原一平曾長期擔任大谷翔平的翻譯，他預計在未來幾周內認罪，美國加州中區地方法院將接受提審。宣判日期尚未確定。水原對這兩項罪行認罪最高可判處33年監禁和125萬美元罰款，但作為周四公布認罪協議條件，檢察官將會建議對他減刑。
認罪協議稱，水原將被要求向大谷翔平支付全額賠償，即竊取的1697萬5010美元。對此水原一平的律師、大谷一平的發言人和道奇隊官方都拒絕發表評論。美國檢察官Martin Estrada在一份新聞稿中表示：「被告欺騙和盜竊行為規模非常嚴重。他利用大谷翔平對自己的信任，欺騙了他，並由此助長了危險的賭博習慣。」
水原一平連牙醫費用也要騙 申報不實欠繳115萬美元
ESPN也報導了更多關於此案的細節，2023年9月，水原一平告訴大谷翔平，他需要6萬美元用於牙科治療，大谷用透過從商業帳戶提取的支票給他錢。然而，水原一平把這筆錢裝進了自己的口袋，再用大谷的支付卡付了6萬美元的牙科費用。
該認罪協議還指出，水原一平提交了2022年虛假的納稅申報表，其中有多項數字不准，例如未申報410萬美元。為此他還欠繳115萬美元的額外稅金。
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