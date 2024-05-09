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Toyz行蹤曝光！抱女友痛哭「場外傳篠崎泫聲音」　求粉絲多照顧她

▲Toyz（左）即將入獄卻一度失聯，現在行蹤曝光，他透露自己抱著女友痛哭，直播時場外還傳出疑似篠崎泫的聲音。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲Toyz（左）即將入獄卻一度失聯，現在行蹤曝光，他透露自己抱著女友痛哭，直播時場外還傳出疑似篠崎泫的聲音。（圖／Toyz、篠崎泫IG）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈被判刑4年2個月，而他原定7日晚間要開台直播，最後卻開天窗，昨（8）日晚間他開直播回應，對於被質疑要「跑路了」，Toyz說：「說實在真的要跑了早就跑啦，還要等到現在，是做錯事情沒錯，我不是做錯事情在面對了嗎？我也積極調整我心態。」而直播中不時出現「女聲」，也提到自己第一次抱著女友崩潰大哭，讓網友狂猜女友就是篠崎泫。

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▲篠崎泫是台日混血，外貌出眾桃花不少。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫被網友瘋猜就是Toyz口中的女友。（圖／篠崎泫IG）
Toyz昨日晚間開直播，心情看起來很沉重，過程中數度嘆氣，透露已經感冒兩週，不停咳嗽非常難熬，身心狀況不佳，「心理影響生理，我得了流感，到今天才崩潰的」，日前人和女友到南投透透氣，沒有要跑路。即將入獄的Toyz心情五味雜陳，他透露直播前有抱著媽媽和女友崩潰大哭，「抱著我老母、我女人哭，生離死別，離別，我很難受我的痛苦，自己做的事情變成身邊人要幫我承受，要是可以我也不想離開，我也很痛苦。」

▲Toyz透露即將入獄的心情。（圖／浪LIVE）
▲Toyz透露即將入獄的心情。（圖／浪LIVE）
此外，Toyz直播中不時出現女生的氣音，網友馬上發現是篠崎泫，狂刷「小7」；Toyz直播時不避諱和場外女子互動，女方聽見Toyz的幹話，也冒出笑聲，留言區不斷狂刷「篠崎泫要不要出來一起聊」，Toyz便邀請她一起在鏡頭前，但果斷被拒絕。

Toyz透露入獄後最擔心女友，喊話網友要幫忙照顧她，「你們要幫我照顧她啦，多去發摟她的IG，多發點訊息給她，這個妞比較笨，我怕她崩潰，知道就知道，不知道就算了，沒差啦。」雖然Toyz從頭到尾不肯透露女友身分，但大家都猜測對象就是傳很久緋聞的篠崎泫。

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