Toyz行蹤曝光！抱女友痛哭「場外傳篠崎泫聲音」　求粉絲多照顧她

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此外，Toyz直播中不時出現女生的氣音，網友馬上發現是篠崎泫，狂刷「小7」；Toyz直播時不避諱和場外女子互動，女方聽見Toyz的幹話，也冒出笑聲，留言區不斷狂刷「篠崎泫要不要出來一起聊」，Toyz便邀請她一起在鏡頭前，但果斷被拒絕。
Toyz透露入獄後最擔心女友，喊話網友要幫忙照顧她，「你們要幫我照顧她啦，多去發摟她的IG，多發點訊息給她，這個妞比較笨，我怕她崩潰，知道就知道，不知道就算了，沒差啦。」雖然Toyz從頭到尾不肯透露女友身分，但大家都猜測對象就是傳很久緋聞的篠崎泫。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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