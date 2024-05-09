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陷BNPL風暴、Q1獲利又衰退　中租-KY遭外資狂砍、昨一度打入跌停

▲深陷BNPL風暴Q1獲利又衰退，中租-KY昨日一度被殺至跌停。（圖／NOWnews資料提供）
▲深陷BNPL風暴Q1獲利又衰退，中租-KY昨日一度被殺至跌停。（圖／NOWnews資料提供）

記者陳郁柔／台北報導

中租-KY近期一波未平一波又起，集團經營的BNPL（先買後付）業務遭立委緊盯，再加上第一季獲利年減15%，因此被外資大幅調節，拖累昨（8）日股價開盤立刻被殺到跌停，尾盤有買單敲進、跌停打開，終場下跌逾9%，收在152元，成交量從前（7）日的1.2萬張，暴增到4.2萬張，上漲逾3倍。

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中租控股以租賃業務起家，主力業務為融資業務、設備租賃、應收帳款收買及管理業務，近年因應網購蓬勃發展，將過去累積20餘年分期付款業務經驗，推出「zingala銀角零卡」品牌，提供小額支付及大額分期服務，會員數已破百萬，但近日遭立委緊盯，質疑經營BNPL放高利。立委王世堅指責，租賃公司跟銀行借錢，貸款給大眾，而非來自其資金，中租與裕融、和潤三大公司放高利貸給民眾，貸款給三大公司的公股行庫是「助紂為虐」。

租賃業者之前也遭金管會邀來「喝咖啡」，說明中古車融資業務，主要關切是否有過度融資、且將逾期案件委外催收的狀況，金管會並建議租賃公會，將5大事項研議納入自律規範。在立委要求、金管會指導下，三大租賃與其為會員公司的台北市租賃公會，於4月訂出BNPL與中古車貸的自律公約，期望以自律來消弭外界的誤解。

而中租-KY的壞事還不只這些，中租日前公告3月單月自結稅後純益19.96億元、年減28%，每股稅後盈餘（EPS）為1.24元，累計前3月合併稅後盈餘58.15億元、年減16%，累計EPS3.6元。第1季獲利，稅後純益58.15億元，年減逾15%，累計每股稅後純益（EPS）為3.6元。

中租-KY第一季獲利因受到中國大陸稅務利益尚未入帳，以及整體信用減損損失金額較去年同期高的影響，第一季獲利較去年同期衰退15.59%，雖然3月營收達87.56億元，月增9.52%，年增8.44%，並創下歷史新高，但3月稅後純益為19.96億元，較去年同期減少28%。

中租的營運地區有台灣、中國以及東協市場，3大市場今年第一季的獲利都較去年衰退，台灣衰退10%、中國衰退25%、東協市場更衰退達34%。中租-KY對今年三大市場的業務成長預期保守，兩岸市場成長目標可能低於10%，但東協市場業務則是仍以10%以上為目標。

中租分析，今年第一季中國市場獲利衰退25%，主要因中國整體信用減損損失金額較去年同期走高，並且今年中國財政返還尚未入帳。中租將於5月13日舉行第一季法說會。

不僅如此，外資這幾天也瘋狂賣出中租-KY，7日大賣10297張，8日更是賣超26177張、位居外資賣超個股第一名，也因此拖累昨日股價開盤立刻被殺到跌停，尾盤有買單敲進、跌停打開，終場下跌逾9%，收在152元。

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