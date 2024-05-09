林襄暴瘦吃不胖！最新體重僅39.8公斤 粉絲心疼崩潰：瘦到好噁心
啦啦隊女神林襄今年轉隊到味全龍當「小龍女」，一舉一動仍備受關注。3月底她公布自己的體重僅39.4公斤，坦言胸部有縮水，讓粉絲非常擔心健康狀況。今（9）日她公開最新體重數字39.8，對比上次一個半月前，林襄才胖了0.4公斤，粉絲崩潰大喊「瘦到好噁心，真的太瘦了，請多吃一點可以嗎！」
記者薛羽彤／綜合報導
林襄多次被球迷拍到臉頰凹陷、肋骨顯而易見的模樣，她也常發文報告自己真的有在吃飯，無奈體重遲遲無法上升。今日她在Threads上透露，「為了跟大家持續報告體重，買了體重計」，上面顯示39.8，和上次一個半月前的體重數字，才增長了0.4公斤，粉絲心疼崩潰直呼，「不是要妳報這種體重 4字頭再來」、「真的要吃多一點 擔心妳」、「襄襄可以努力吃到40以上嗎」、「太瘦啦！天啊！」、「這數字太讓人心疼了。」也有粉絲建議她，45至48公斤是最好看的身材，鼓勵林襄多吃點努力增胖。
林襄3月出席活動被問到體重數字，她坦言身材暴瘦到連自己也嚇到了，胸部也因此縮水，「穿內衣有點空空的，沒有那麼滿。」她目前沒有刻意增胖，就是正常飲食，而前陣子真的過得很累，一度嚴重到蕁麻疹復發，現在有為自己多安排休假。林襄也坦言自己確實因身材消瘦、顯老，一度感到相當焦慮，不過經紀人安慰她「不管胖瘦都好看」，讓她的心境有比較平和。
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