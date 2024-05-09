變頻冷氣「5大天王優點」公開了！維修率最低這2牌：老闆認證推薦

母親節咖啡買1送1！全家美式、拿鐵第2杯10元　7-11卡布奇諾28元

▲全家明（10）日起限3天，有咖啡第2杯10元優惠，包括美式、拿鐵，還有現擠霜淇淋也第2支10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家明（10）日起限3天，有咖啡第2杯10元優惠，包括美式、拿鐵，還有現擠霜淇淋也第2支10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節優惠陸續開跑！全家明（10）日起限3天，有咖啡第2杯10元優惠，包括美式、拿鐵，還有現擠霜淇淋也第2支10元；7-11今（9）日起有美式、拿鐵、卡布奇諾、黑糖珍珠撞奶、紅茶、青梅冰茶等共7大品項買一送一；美廉社也在母親節推出咖啡買1送1，《NOWnews》整理咖啡優惠懶人包，一文看懂哪組最划算。

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🟡全家便利商店
📍門市｜5月10日至5月12日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折，原價99元、特價55元
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾Fami!ce 霜淇淋第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元
（加10元贈Pocky香蕉棒一盒）

▲「全家」暖心推出熱飲買1送1活動，即日起(13)至3_16，使用全盈+PAY購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享買1送1。
▲「全家」母親節限3天購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元。（圖／全家提供）
📍APP｜5月10日至5月12日
◾中杯單品美式10杯520元，6.5折，原價80元、特價52元
◾中杯單品拿鐵9杯520元，6.4折，原價90元、特價58元
◾大杯經典美式18杯520元，6.5折，原價45元、特價29元
◾大杯經典拿鐵15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶55元系列15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶65元系列13杯520元，8.3折，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋15支520元，7.1折，原價49元、特價35元

📍APP｜5月8日至5月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾古早味紅茶、四季春青茶，任選買2送1，6.7折

▲全家每月8日起開跑「一起喝茶8」，私品茶同價位買2送1。（圖／全家提供）
▲全家每月8日起開跑「一起喝茶8」，私品茶同價位買2送1。（圖／全家提供）
📍APP｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾霜淇淋買2送1，6.7折，原價49元、特價33元

📍門市｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）
▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，今起美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，今起美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾

▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）

▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元

▲美廉社推出咖啡三天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社推出咖啡三天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）

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