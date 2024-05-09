小S宣布換《不熙娣》搭檔？派翠克錯愕曝真相 她一句話超感人
小S（徐熙娣）2022年主持新節目《小姐不熙娣》，大獲好評，與她搭檔的派翠克（Patrick）不僅反應快、效果十足，令眾人看到他的主持潛力。不過近來傳出《小姐不熙娣》要換掉派翠克，製作方否認此事，派翠克昨（8）日在IG上發文澄清，「那個是節目空檔的日常打鬧啦」，小S也在底下暖心留言「《小姐不熙娣》只能是我和柳柏丞（派翠克本名）。」
記者薛羽彤／綜合報導
《小姐不熙娣》官方近日釋出一段影片，小S開頭就對著派翠克說：「你知不知道，我們節目即將換搭配的主持人？」小S還說：「我也已經說過你不是我的Soulmate，我的Soulmate另有其人。」畫面上出現阿Ken被遮住雙眼的大頭照，小S也故作神祕地表示：「大家期待喔！」
派翠克昨日在IG上發聲澄清，影片是她和小S節目空檔的日常打鬧，「看到好多人支持的留言打氣，我一定會繼續努力的。節目越來越好看了呢，姐很照顧我的！」並搞笑附上他模仿小S在《康熙來了》的哏圖。小S也在派翠克貼文下留言回應，「沒有要換啦！玩笑話變標題，《小姐不熙娣》只能是我和柳柏丞」，相當肯定派翠克的努力。
網友對於《小姐不熙娣》傳出要換掉派翠克相當震驚，現在真相大白，也讓觀眾放心直呼，「不行啦！這個靈魂組合不能不見！」、「除了派還有誰能接S姐的哏，反應最快的新生代男主持人」、「換Ken就不看了，很喜歡小S跟派翠克的搭檔」、「嚇死我了！我不能接受把你換掉」、「不要換搭檔啊~我覺得派翠克表現很好、反應很快，棒棒der。」
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