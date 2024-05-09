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美股昨日漲跌互見　台股權值股領跌、開盤下跌17點

▲美國股市昨（8）日持續漲跌互見，台北股市今（9）日開到賣壓，開在盤上、上漲10點，隨後立即翻黑，下跌17.91點、來到20682.6點，預估成交量為3600億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國股市昨（8）日持續漲跌互見，台北股市今（9）日開到賣壓，開在盤上、上漲10點，隨後立即翻黑，下跌17.91點、來到20682.6點，預估成交量為3600億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（8）日持續漲跌互見，台北股市今（9）日開到賣壓，開在盤上、上漲10點，隨後立即翻黑，下跌17.91點、來到20682.6點，預估成交量為3600億元。

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大盤走低之際，中小型股逆勢走高，開盤上漲0.32點、來到250.91點，預估成交量為955億元。

權值股漲跌互見，台積電下跌4元、來到798元，失守800元關卡；鴻海上漲0.5元、來到170元，隨後在平盤震盪；聯發科開盤上漲5元、來到1100元，隨後立即翻黑。今日開盤個股量大強勢：晟銘電、旺矽、國賓、高興昌。

美國企業最新公布的財報低於市場預期，叫車平台Uber本季財測令人失望，拖累股價下跌超5%。音樂串流平台Shopify預測這一季營收成長將達到兩年來最慢，拖累股價暴跌超18%。因此，美股四大指數昨日有呀，道瓊指數上漲172.13點或0.44%，收39056.39點；那斯達克指數下跌29.8點或0.18%，收16302.76點；標普500指數下跌0.03 點、幾乎收在平盤，收5187.67點；費半指數上漲5.5點或0.12%，收4790.38點。

科技五大天王漲多跌少，Meta上漲0.93%，蘋果上漲0.19%，Alphabe下跌1.09%，微軟漲0.29%，亞馬遜跌0.40%。其他科技股也多數收高，AMD下跌0.52%，美光上漲0.09%，博通上漲1.71%，高通上漲0.22%，輝達跌0.16%，應用材料漲0.02%，德儀漲0.7%。

台股ADR集體收紅。台積電ADR上漲1.76%，日月光ADR上漲0.48%，聯電ADR上漲0.63%，中華電信ADR上漲0.62%。

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