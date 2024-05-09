好市多「隱藏好物」可當鞋櫃！會員愣：超聰明　內行一看急勸丟掉

義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！全家杜老爺甜筒：加10元多一件

▲5月母親節清涼優惠幫消暑，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一至5月12日連吃4天；全家便利商店杜老爺高級甜筒「加10元多一件」；酷聖石冰淇淋「買一送一」口味任選，划算吃冰好康一次看。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
▲5月母親節清涼優惠幫消暑，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一至5月12日連吃4天；全家便利商店杜老爺高級甜筒「加10元多一件」；酷聖石冰淇淋「買一送一」口味任選，划算吃冰好康一次看。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

5月天氣日漸炎熱，母親節也有清涼優惠消暑，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！今起至5月12日連吃4天好開心；全家便利商店有杜老爺高級甜筒「加10元多一件」好康；COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」口味任選，把握今（9）日最後一天，划算吃冰情報一次看。

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📌義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！
義美食品今5月9日至5月12日連續4天，推出母親節優惠活動，義美門市限定「草莓霜淇淋聖代買一送一」！義美招牌牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、還撒上草莓粉，香氣十足又有酥脆口感很討喜，現在半價就能爽吃到週末。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；會員不再享95折。

▲IG爆紅的義美「草莓牛奶霜淇淋聖代」目前一杯特價50元，會員價48元。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
▲曾在IG暴紅的義美「草莓牛奶霜淇淋聖代」，加入酸甜草莓凍乾及草莓粉好誘人，現在還有「買一送一」爽吃4天到母親節。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
📌全家便利商店「加10元多一件」杜老爺甜筒
全家便利商店即日起至5月12日會員限定優惠，使用全盈+PAY隨買跨店取，必買推薦「杜老爺高級甜筒」加10元多一件，相當於兩件只要40元、每支20元，和媽媽一人一支剛剛好甜蜜。提醒大家，限購10組；對換日期至6月30日。

▲全家便利商店「杜老爺甜筒加10元多一件」。（圖／翻攝自全家便利商店APP）
▲全家便利商店「杜老爺甜筒加10元多一件」。（圖／翻攝自全家便利商店APP）
📌酷聖石冰淇淋「任選買一送一」
酷聖石COLD STONE歡慶17週年生日快樂，把握今天5月9日「冰淇淋買一送一」好康，於酷聖石冰淇淋直營門市出示優惠畫面，可享購買兩杯中杯以上冰淇淋其中一杯由酷聖石招待，而且冰淇淋口味可以任選！提醒大家，不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項。

▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」，即日起連吃4天。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」，今最後一天吃起來。（圖／翻攝自COLD STONE FB）

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