義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！全家杜老爺甜筒：加10元多一件
5月天氣日漸炎熱，母親節也有清涼優惠消暑，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！今起至5月12日連吃4天好開心；全家便利商店有杜老爺高級甜筒「加10元多一件」好康；COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」口味任選，把握今（9）日最後一天，划算吃冰情報一次看。
記者蕭涵云/綜合報導
📌義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！
義美食品今5月9日至5月12日連續4天，推出母親節優惠活動，義美門市限定「草莓霜淇淋聖代買一送一」！義美招牌牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、還撒上草莓粉，香氣十足又有酥脆口感很討喜，現在半價就能爽吃到週末。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；會員不再享95折。
📌全家便利商店「加10元多一件」杜老爺甜筒
全家便利商店即日起至5月12日會員限定優惠，使用全盈+PAY隨買跨店取，必買推薦「杜老爺高級甜筒」加10元多一件，相當於兩件只要40元、每支20元，和媽媽一人一支剛剛好甜蜜。提醒大家，限購10組；對換日期至6月30日。
📌酷聖石冰淇淋「任選買一送一」
酷聖石COLD STONE歡慶17週年生日快樂，把握今天5月9日「冰淇淋買一送一」好康，於酷聖石冰淇淋直營門市出示優惠畫面，可享購買兩杯中杯以上冰淇淋其中一杯由酷聖石招待，而且冰淇淋口味可以任選！提醒大家，不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項。