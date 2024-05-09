天氣預報／清晨新北16.7℃！母親節全台雷雨轟炸　颱風下週恐生成

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今天臺灣附近持續受東北季風影響，雖然強度有逐漸減弱趨勢，但水氣比昨天來得少，預估各地都是多雲到晴天氣，東部雲量仍稍多且有零星短暫雨機會，各地山區午後有熱對流雲系發展，可能帶來局部短暫雷陣雨，尤其南部地區發展可能較旺盛，有機會影響平地區域。
明天東北季風減弱，轉為偏東至東南風環境，水氣仍少，各地多雲到晴午後山區有局部短暫雷陣雨機會。週六東南至偏南風環境，仍維持相似天氣型態。氣溫隨著東北季風減弱逐漸回升轉暖，白天高溫普遍回升至30度以上，南部內陸近山區可能會再度有35-36度高溫發生，戶外活動或工作者要留意氣溫變化趨勢，未來幾天又會變得暖熱許多。
母親節週日（12日）鋒面接近，大氣環境轉不穩定且水氣偏多，各地都將轉為多雲或陰天並有局部短暫陣雨，也可能有雷雨發生伴隨局部較大雨勢。下週一鋒面通過後東北季風增強，仍持續類似的不穩定天氣型態，但降雨熱區有隨鋒面南下而逐漸轉移到南部地區的趨勢。
下週二的天氣在新的預報看來有好轉趨勢、水氣將逐漸減少，但局部地區仍有短暫陣雨機會。不過下週後續期間持續有華南雲系或是鋒面系統在臺灣附近活動，各地的降雨機率可能仍然偏高，不過會是午後陣雨型態或是不定時的短暫陣雨，依現階段預報還沒辦法確定，提醒大家留意週日起到下週降雨有增多趨勢，要把握本週六以前的好天氣。
此外，昨天東北季風增強時帶來明顯的境外污染，各地臭氧濃度偏高，昨晚西半部地區普遍都達到敏感族群不健康等級、局部達所有族群不健康。預估今日境外污染濃度有逐漸降低趨勢，但空品改善速度可能較慢，西半部局部地區還是較不理想、仍有機會達橘色等級，外出留意空品影響。氣溫方面因為東北季風帶來的涼冷空氣明顯降低。
至於今年第一個颱風是否有機會在近期生成，中央氣象署陳姵安預報指出，目前在菲律賓東方海面的低緯度地區，適合熱帶雲簇發展，未來有機會形成熱帶性低氣壓或颱風，其中可觀察下週二、下週三是否有明顯熱帶雲簇產生，目前變數大仍需要持續觀察。