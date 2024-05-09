長榮航空旅客空中打架！英勇空姐擋揮拳被肘擊 眾驚嘆「好勇敢」
長榮航空昨（7）日飛往舊金山航班BR08，起飛後2名旅客疑因擅自更換座位於空中爆發衝突打架互毆，至少3位長榮空服員立即勸架、甚至英勇以肉身擋在兩人中間，仍不敵激動乘客揮拳、還不慎被肘擊，畫面曝光讓眾人驚嘆「空姐很勇敢，值得被尊敬」、「好敬業」。長榮航空一貫採取零容忍政策，通報航警於下機時帶走滋事旅客調查，並表示：「肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。」
記者蕭涵云/綜合報導
長榮航空BR08航班昨日自台北飛往舊金山，起飛後三小時，一名外籍旅客因鄰座頻頻咳嗽感到不適，便擅自更換到別人座位，遭另名外籍旅客指正該座位並非空位，於溝通中爆發口角衝突，進而上演全武行打架互毆。當下至少3位長榮空服員立即勸架，從曝光畫面可看出左方有2名空姐試圖架住其中一名白衣男子，一名空姐則英勇以肉身擋在他與藍衣男子中間、還舉起雙手拉開兩人距離。
過程中只見雙方不斷叫囂、現場其他乘客也緊張地尖叫，氣氛相當火爆，藍衣男子爭執中更不斷試圖靠近，擋在中間成夾心餅乾的空姐，敵不過激動的兩名乘客相互揮拳、還險些被打中；一度藍衣男子大動作出拳，更導致白衣男子不小心肘擊身後的另名空姐，但3名勸架的空服員皆不放棄，持續試圖化解爭執。
驚人場面曝光，讓眾人驚嘆「空姐很勇敢，值得被尊敬」、「好敬業」，不少讀者發現空服員「完全沒有閃躲，直接挺身解決衝突」真的好辛苦，還有人建議：「敬佩，請長榮要給予嘉獎！如此盡責，需要莫大的勇氣！」
而長榮航空表示，「為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。」一貫採取零容忍政策的長榮航空，機長也於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達；並於下機時由警方帶走滋事旅客調查，官方「肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。」