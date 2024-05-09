尼克130：121逆轉溜馬！Brunson帶傷復出砍29分　Marbury到場聲援

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽上半場雙方形成進攻大戰，溜馬控衛Tyrese Haliburton此役總算展現攻擊企圖心，半場飆進5記三分外線，攻下全隊最高22分並送出5次助攻，率領溜馬半場打完取得73：63領先。尼克隊這邊O.G. Anunoby也不遑多讓，半場也貢獻22分，不過一哥Jalen Brunson卻在首節比賽在沒有碰撞的情況下，就主動要求教練團將他換下，並回到更衣室治療，隨後尼克官方宣布，Brunson因為右腳痠痛關係，本場比賽不確定能否再回歸。
Jalen Brunson驚奇復出 率隊逆轉
易籃再戰後，尼克在第三節開賽總算盼到Jalen Brunson回歸，也讓現場尼克球迷響起如雷歡呼，Brunson也在本節貢獻10分，率紐約大軍單節打出一波36：18的攻勢，瞬間逆轉比賽，三節打完尼克反倒取得8分領先。
決勝節溜馬打出氣勢，開局打出一波10：3的攻勢，將雙方分差追近至1分，也迫使尼克喊出暫停。暫停過後雙方你來我往，但主場的尼克還是技高一籌，關鍵時刻穩住陣腳，射手Donte DiVincenzo屢屢飆進關鍵三分，Jalen Brunson也站了出來，終場就率領尼克以9分之差贏球，系列賽取得2：0領先。
此役尼克一哥Jalen Brunson儘管遭逢右腳酸痛，但他仍然在休息過後再度上場，全場共18投11中，得到29分5助攻。O.G. Anunoby攻下28分4籃板3助攻，Josh Hart貢獻19分15籃板7助攻，射手Donte DiVincenzo挹注28分6籃板。
溜馬方面控衛好手Tyrese Haliburton全場共19投11中，攻下全場最高34分，並附帶6籃板9助攻，前鋒Pascal Siakam貢獻14分9籃板，Andrew Nembhard挹注15分4助攻，替補上陣的Obi Toppin得到20分。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁