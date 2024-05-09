寫「估計」被老師糾正！黃揚明酸：「政府優良廠商」就是大陸用語
近日一名網友曬出某位學生的聯絡簿，只見生活札記欄位中，該學生日記內的「估計」兩字被老師以紅筆特別註記，並建議「別用中國用語比較好。」讓該名網友疑問「估計是對岸用語嗎？」掀起熱議。對此，媒體人黃揚明舉例，台灣也有流行語到大陸，像外來中文卡司，就是從台港傳到大陸的「文化入侵」；此外，被蔡政府是為優良廠商的國產疫苗「高端」，這也是大陸用語，在台灣叫作「高級」。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明8日在節目《國民大會》表示，「同樣都是源自於中國的漢字嘛！不管繁體也好、簡體也好，兩邊是可以通的」，以「估計」這個詞來說，在小學學數學時有個「估計值」，課本裡面就有估計，所以「估計」這個詞在台灣是可以用的，只是在大陸的用法不一樣。此外，「內卷」是一個翻譯、社會學名詞，叫「內卷化」，之後被用在所謂「惡性競爭」裡面，再演變成一個網路用語。
黃揚明指出，台灣也有流行語到大陸，像大陸的百度百科裡面有一個詞叫「卡司」，「我們的演員、歌手陣容叫卡司，這個是我們的、叫『文化入侵』，他們解釋這個是台、港常用的文字，他說是英文cast翻譯過去的，叫作『外來的中文』。」
黃揚明強調，文字是拿來溝通用的，「就像我們國產那個最偉大的疫苗叫什麼？叫『高端』，高端就是中國大陸用語好嗎？這在我們台灣叫『高級』！」而台灣政府把高端視為優良廠商，「都愛用『高端』，那何必去反對人家用『估計』？」