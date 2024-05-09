陳佩琪提退休！名嘴曝選市長或黨主席 柯文哲喊「想像力太可怕」
民眾黨黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在台北市立聯合醫院和平婦幼院區台北市長蔣萬安擔任醫師，日前她透過臉書發文，宣布要在今年9月提早退休。資深媒體人黃揚明表示，推測相信過幾天就會有媒體說陳佩琪要選台北市長或接民眾黨主席，要大家等著看。對此，柯文哲今（9）日直呼「這樣的想像很可怕」，並強調陳佩琪的言論僅代表台灣某一位國民的言論。
記者呂炯昌／台北報導
黃揚明昨日在《大新聞大爆卦》節目中指出，「我相信過兩天就會有媒體說陳佩琪要選台北市長了啦！黃珊珊沒有了啦，或是陳佩琪當備胎，進可攻退可守，柯文哲如果出狀況，陳佩琪可以接下民眾黨黨主席，柯家軍不用擔心！」
台灣民眾黨今日上午在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，媒體詢問陳佩琪申請退休一事，柯文哲說，她要退休當然我是不能反對，台灣的醫療體系他也知道，只能說常常是這樣，「當官如果是我，我會務實去說可行不可行、成本效應這些，」不過執政者常常就是忘掉這ㄧ些，一味要求部下要怎麼做，沒去考慮實際執行的困難，柯文哲再度強調「不過陳佩琪要去退休，我當然是不能去反對。」
有名嘴曝媒體會說她會選市長或接黨主席，對此，柯文哲說，台灣每天晚上的政論節目就是要聳動，陳佩琪要選黨主席或台北市長，「我只能說這想像實在是太可怕。」
柯文哲說，陳佩琪雖然她的太太，不過長期以來大家也知道，是個非常獨立自主的女性，「我每次開玩笑說，也是我們家賺錢最多的，所以講話最大聲」，還是那句話，她的言論就代表某位國民的言論，只是具有專業性的專業人員講的話。